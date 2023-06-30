Пермский край наращивает сотрудничество с АО «Росагролизинг»

По итогам 2022 года Пермский край стал первым по темпам обновления парка тракторной техники в Приволжском федеральном округе

В Перми состоялся круглый стол с участием министр аагропромышленного комплекса Пермского края Павла Носкова и генерального директора АО «Росагролизинг» Павла Косова.

Ведущие сельхозтоваропроизводители региона узнали о планируемых направлениях господдержки агробизнеса во втором полугодии , темпах технического перевооружения в сельхозпредприятиях края, а также обменялись мнениями по расширению программ лизинга и взаимодействию с ведущей компанией в этой сфере деятельности.

Сотрудничество - условие для развития

Правительство Пермского края и АО «Росагролизинг» продолжают сотрудничество в рамках соглашения, заключенного сторонами 23 апреля 2021 года. По словам Павла Носкова, удалось набрать неплохой темп. Промежуточные итоги взаимовыгодного сотрудничества видны уже сейчас. С момента подписания нового соглашения с крупнейшей лизинговой компанией страны в период с 2021 по 2023 годы Пермский край закупил у нее 25% всей поступившей в регион сельхозтехники.

В Прикамье убрали субсидирование прямых покупок сельскохозяйственной техники и оборудования и сосредоточились на лизинге, как на более эффективном финансовом инструменте.

«Учитывая степень изношенности основных фондов в 2021 году мы приняли абсолютно правильное решение, когда решили реформировать механизм субсидирования сельхозтоваропроизводителей через лизинг. Сейчас стоит задача по его дальнейшей настройке в целях еще большего его упрощения. Работа в этом направлении продолжается очень успешно. Мы это видим по итогам подготовки к посевной кампании 2023 года. Если год назад тракторная техника на предприятиях в возрасте более 10 лет составляла 90%, то сейчас чуть более 70%», - отмечает глава краевого ведомства Павел Носков.

По его словам, этот процесс в большей степени ускорило поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о реформировании механизма поддержки технического обновления, озвученное им в прошлом году.

«По итогам 2022 года Пермский край стал первым по темпам обновления парка тракторной техники в Приволжском федеральном округе. При этом, из 14 регионов - 12 снизили объемы приобретения новой техники. Мы же не только его не снизили, но и увеличили на 20%. Это очень хорошая и значимая для нас цифра. В дальнейшем механизм субсидирования техники в лизинг предстоит сделать еще более доступным. Для решения этой задачи есть идеи и возможности их реализации. Все те моменты, которые касаются федерального законодательства и расширения сотрудничества через применение механизмов лизинга для предприятий АПК, реализующих комплексные инвестпроекты обсуждены с губернатором. С его стороны мы имеем поддержку наших инициатив», - отметил краевой министр.

По словам Павла Косова, «Росагролизинг» взаимодействует с Пермским краем с начала своего создания – 2002 года. За это время объем инвестиций в Прикамье составил 2,6 млрд рублей. Было поставлено 843 единицы техники и оборудования. Взаимоотношения были перезапущены в 2020 году, когда в сельхозпредприятия края по лизингу получили 109 различных видов техники. В этом году в разной степени готовности находятся поставки уже 71 единицы.

За последние три года «Росагролизинг» увеличил объемы инвестиций в Прикамье в три раза. Это удалось сделать благодаря принятым региональным мерам поддержки в совокупности со льготными программами компании. Все это дало столь быстрый эффект с точки зрения инвестиционной составляющей.

«Для Пермского края компания является надежным партнером, а для производителей техники – крупнейшим покупателем в России. Ежегодно мы наращиваем свои инвестиции в агросферу. «Росагролизинг» – гарантированный потребитель и крупнейший собственник сельхозтехники в стране», - подчеркивает Павел Косов.

Функцию акционера компании выполняет Минсельхоз России, поэтому ее основным контрагентом являются отечественные аграрии. Почти 80% портфеля «Росагролизинга» составляют предприятия малого и среднего бизнеса.

Поддержка аграриев

Факт Если в 2018 году лизинг сельхозтехники занимал около 10%, большинство закупок сельхозтехники шло «самоходом» или через кредиты банков. Сейчас ситуация кардинально поменялась – уже более 60% закупок техники идет именно в лизинг.

На днях Минпромторг и Минсельхоз России согласовали новую программу по выделению субсидий на приобретение тракторов на общую сумму 3,2 млрд рублей. В зависимости от региона скидка на технику для аграриев будет в пределах 10-20%. На эту программу «Росагролизинг» распространит условие отсрочки по платежам до 1 октября 2024 года. Минагро Пермского края озвучило потребность в 53 единицы новой техники. В программу входят тракторные заводы России и Белоруссии.

Отметим, в России 62% лизинга приходится на «Росагролизинг», оставшийся объем – 61 компания, которые работают на этом рынке помимо крупнейшей лизинговой компании страны.

В 2022 году аграрии Пермского края активно занимались техперевооружением, использую различные предложения лизинговой компании.

«В текущем году Министерство агропромышленного комплекса Пермского края инициативно подготовило список новых контрагентов, которые хотели бы с нами работать. Если есть потребность приобрести через нас технику и оборудование, то мы по упрощенной процедуре занимаемся оценкой финансового состояния предприятия и быстро принимаем решение», - поясняет гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов.

Продолжить и расширить

«Росагролизинг» в 2023 году предлагает своим клиентам принять участие в нескольких акциях.

В рамках акции «Агросезон без платежей» сельхозпредприятие получит технику, необходимую ему для выращивания и уборки урожая. Оплата лизинга производится только после продажи свежего урожая.

«Росагролизинг» предлагает удобную систему платежей, включая сезонный индивидуально настраиваемый.

От аграриев Пермского края уже поступило 48 заявок на общую сумму 318 млн рублей.

«Наша основная задача – помогать аграриям, уменьшить для них финансовую нагрузку по приобретению техники. Мы понимаем, что цена на нее зашкаливает, она просто запредельная», - отмечает Павел Косов.

Еще один проект «Росагролизинга» - создание машинно-технологических компаний (МТК). Фактически, это возрождение ранее известных с советских времен МТС (машинно-тракторная станция).

Такие компании имеют в собственности большой парк самой различной техники по всем направлениям работы на почве. Техника предоставляется в качестве услуги, тем у кого ее нет. МТК уже работают в девяти регионах России, их услугами воспользовались более 500 хозяйств.

Новинкой в линейке акций «Росагролизинга» являются комплексные инвестиционные решения по производству и переработке молочной продукции. В их рамках предприятие «под ключ» обеспечивается всей необходимой техникой и инфраструктурой, поголовьем скота. Именно это направление заинтересовало сельхозпроизводителей и в ближайшем будущем будет прорабатываться Министерством агропромышленного комплекса региона для внедрения в Прикамье совместно с АО «Росагролизинг».