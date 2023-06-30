Генеральный директор Пермского мукомольного завода Сергей Окишев: Люди - не ресурс, а главная ценность

Завод полностью обеспечивает мукой жителей Пермского края

Птица-мельница, душа стелется

Над землей родной

Зерно мелется, хлебом делится

И с тобой, и со мной!

Эти строчки – из гимна Пермского мукомольного завода. Песня, прославляющая самый важный для жителей Перми и всей России продукт – муку, основу хлеба, - стала подарком для работников предприятия к 68-му дню рождения, который Пермский мукомольный завод отмечает 30 июня.

Два важных юбилея

Построить на берегу Камы завод для помола муки, чтобы обеспечивать ею потребности крупного промышленного города собирались еще в 1939 году, но помешала война. Работы были возобновлены только в 1948 году, а 30 июня 1955 года в Перми сдана в эксплуатацию мельница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Этот день и считается днем рождения завода.

Следующие сорок лет на предприятии не просто перемалывали зерно – здесь активно внедряли новые производства и технологии. Были организованы пакетная погрузка муки в вагоны и бестарный отпуск муки хлебозаводам, смонтированы карусельно-выбойные аппараты.

А в 1994 году открылась новая страница в истории завода. Государственное предприятие было преобразовано в Общество с ограниченной ответственность, а затем в Акционерное общество «Пермский мукомольный завод». Пройдя трудные годы становления, сохранив кадровый потенциал и финансовую независимость, предприятие выпускает конкурентоспособную, высококачественную продукцию.

10 лет назад Пермский мукомольный завод возглавил Сергей Анатольевич Окишев. Так что в год 300-летия Перми предприятие отмечает два важных юбилея.

10 лет назад Пермский мукомольный завод возглавил Сергей Анатольевич Окишев

«Наша мука белее молока»

Сегодня Пермский мукомольный завод – одно из крупнейших отраслевых предприятий России, он перерабатывает в год 200 тысяч тонн зерна, ежегодно выпуская 140 тысяч тонн продукции. За годы работы предприятие произвело 9,5 миллионов тонн муки. Завод не только полностью обеспечивает мукой жителей Пермского края, но и поставляет ее в соседние регионы.

В продуктовых магазинах пермяки и жители других регионов России безошибочно выбирают пакеты пшеничной муки «Птица-Мельница» - по результатам народного голосования она стала победителем конкурса «Пермский бренд» в номинации «Продовольственные товары».

Качество пермской муки ежегодно подтверждается наградами престижных международных, отраслевых, региональных смотров-конкурсов качества продукции. Предприятие шесть раз завоевывало высшую отраслевую награду – «Лучшая мельница России». В этом году завод вновь участвует в конкурсе «Лучшая мельница России 2023», итоги которого Российский союз мукомольных и крупяных предприятий подведет в сентябре.

Также традиционно Пермский мукомольный завод представляет свою продукцию на конкурс «100 лучших товаров России», где ежегодно завоевывает звание призера либо лауреата.

В прошлом году в специализированной выставке «Наш бренд», которая проходила в Башкирии, в номинации «Крупяные и макаронные изделия, мука» продукция торговой марки «Птица-Мельница» была удостоена диплома 2 степени и серебряной медали. А на ежегодном Фестивале качества муки, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, который состоялся в Екатеринбурге, продукция завода завоевала три диплома 1

степени.

Не хлебом единым

Кроме производственных успехов Пермский мукомольный завод может по праву гордиться своей социальной политикой.

- Мы считаем, что люди - не ресурс, а главная ценность. Поэтому в течение двух лет у нас происходят индексация зарплаты всем сотрудникам завода – в 2022 году повысили ее на 10 процентов и в 2023 году еще на 10 процентов, - прокомментировал генеральный директор завода Сергей Анатольевич Окишев. – К тому же мы провели точеное повышение зарплаты

квалифицированным рабочим – вплоть до 40 процентов. В полном объеме сохраняем все социальные выплаты: добровольное страхование, адресная материальная помощь.

То, что Пермский мукомольный завод заботится о своих сотрудниках, подтверждает и первое место, занятое предприятием в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2022 год.

Также предприятие поддерживает важные социальные мероприятия, проходящие в Пермском крае. Несколько лет подряд Пермский мукомольный завод является одним из спонсоров кулинарной олимпиады «Легенда», не только предоставляя свою продукцию, но и поддерживая финансово. Спонсирует завод и полюбившийся многим пермякам фестиваль

«Закат на горе Крестовой».