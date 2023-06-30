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"Бизнес-новости": Пермь30 июня 2023 5:00

Генеральный директор Пермского мукомольного завода Сергей Окишев: Люди - не ресурс, а главная ценность

Пермская мельница отмечает 68-й день рождения
Ксения ОГАРЕВА
Завод полностью обеспечивает мукой жителей Пермского края

Завод полностью обеспечивает мукой жителей Пермского края

Птица-мельница, душа стелется

Над землей родной

Зерно мелется, хлебом делится

И с тобой, и со мной!

Эти строчки – из гимна Пермского мукомольного завода. Песня, прославляющая самый важный для жителей Перми и всей России продукт – муку, основу хлеба, - стала подарком для работников предприятия к 68-му дню рождения, который Пермский мукомольный завод отмечает 30 июня.

Два важных юбилея

Построить на берегу Камы завод для помола муки, чтобы обеспечивать ею потребности крупного промышленного города собирались еще в 1939 году, но помешала война. Работы были возобновлены только в 1948 году, а 30 июня 1955 года в Перми сдана в эксплуатацию мельница сортового помола производительностью 300 тонн зерна в сутки. Этот день и считается днем рождения завода.

Следующие сорок лет на предприятии не просто перемалывали зерно – здесь активно внедряли новые производства и технологии. Были организованы пакетная погрузка муки в вагоны и бестарный отпуск муки хлебозаводам, смонтированы карусельно-выбойные аппараты.

А в 1994 году открылась новая страница в истории завода. Государственное предприятие было преобразовано в Общество с ограниченной ответственность, а затем в Акционерное общество «Пермский мукомольный завод». Пройдя трудные годы становления, сохранив кадровый потенциал и финансовую независимость, предприятие выпускает конкурентоспособную, высококачественную продукцию.

10 лет назад Пермский мукомольный завод возглавил Сергей Анатольевич Окишев. Так что в год 300-летия Перми предприятие отмечает два важных юбилея.

10 лет назад Пермский мукомольный завод возглавил Сергей Анатольевич Окишев

10 лет назад Пермский мукомольный завод возглавил Сергей Анатольевич Окишев

«Наша мука белее молока»

Сегодня Пермский мукомольный завод – одно из крупнейших отраслевых предприятий России, он перерабатывает в год 200 тысяч тонн зерна, ежегодно выпуская 140 тысяч тонн продукции. За годы работы предприятие произвело 9,5 миллионов тонн муки. Завод не только полностью обеспечивает мукой жителей Пермского края, но и поставляет ее в соседние регионы.

В продуктовых магазинах пермяки и жители других регионов России безошибочно выбирают пакеты пшеничной муки «Птица-Мельница» - по результатам народного голосования она стала победителем конкурса «Пермский бренд» в номинации «Продовольственные товары».

Качество пермской муки ежегодно подтверждается наградами престижных международных, отраслевых, региональных смотров-конкурсов качества продукции. Предприятие шесть раз завоевывало высшую отраслевую награду – «Лучшая мельница России». В этом году завод вновь участвует в конкурсе «Лучшая мельница России 2023», итоги которого Российский союз мукомольных и крупяных предприятий подведет в сентябре.

Также традиционно Пермский мукомольный завод представляет свою продукцию на конкурс «100 лучших товаров России», где ежегодно завоевывает звание призера либо лауреата.

В прошлом году в специализированной выставке «Наш бренд», которая проходила в Башкирии, в номинации «Крупяные и макаронные изделия, мука» продукция торговой марки «Птица-Мельница» была удостоена диплома 2 степени и серебряной медали. А на ежегодном Фестивале качества муки, хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, который состоялся в Екатеринбурге, продукция завода завоевала три диплома 1

степени.

Не хлебом единым

Кроме производственных успехов Пермский мукомольный завод может по праву гордиться своей социальной политикой.

- Мы считаем, что люди - не ресурс, а главная ценность. Поэтому в течение двух лет у нас происходят индексация зарплаты всем сотрудникам завода – в 2022 году повысили ее на 10 процентов и в 2023 году еще на 10 процентов, - прокомментировал генеральный директор завода Сергей Анатольевич Окишев. – К тому же мы провели точеное повышение зарплаты

квалифицированным рабочим – вплоть до 40 процентов. В полном объеме сохраняем все социальные выплаты: добровольное страхование, адресная материальная помощь.

То, что Пермский мукомольный завод заботится о своих сотрудниках, подтверждает и первое место, занятое предприятием в краевом конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда за 2022 год.

Также предприятие поддерживает важные социальные мероприятия, проходящие в Пермском крае. Несколько лет подряд Пермский мукомольный завод является одним из спонсоров кулинарной олимпиады «Легенда», не только предоставляя свою продукцию, но и поддерживая финансово. Спонсирует завод и полюбившийся многим пермякам фестиваль

«Закат на горе Крестовой».

БИЗНЕС-ПРЕСС