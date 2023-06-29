На «Азоте» открыли Доску почета молодежи

Молодых активистов наградили за плодотворную общественную деятельность. Фото: Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» состоялось торжественное открытие Доски почета молодежи. Награды от руководства предприятия получили 20 молодых сотрудников из разных подразделений. В этом году чествование прошло в 14-й раз.

За активную деятельность на Доску почета занесены портреты девяти сотрудников. Это участники различных проектов, призеры конкурсов профессионального мастерства, добившиеся отличных результатов в трудовой и общественной деятельности. Свои награды получили лидеры молодежных трудовых коллективов за вовлечение сотрудников в активную деятельность и за большой вклад в развитие молодежной политики филиала. Благодарственные письма также были вручены кураторам, которые вели молодых сотрудников по общественно-значимым, спортивно-туристическим и другим направлениям. Несколько молодых активистов были награждены за плодотворную общественную деятельность.

- Компания «Уралхим» и филиал «Азот» ценят инициативных сотрудников, настроенных на развитие и результативность, - рассказал Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим». - Для каждого, кто сегодня получает заслуженные награды, — это признание заслуг и отличный профессиональный старт. На нашем заводе у молодежи есть перспектива карьерного роста, а также все возможности для того, чтобы проявить себя в общественной деятельности. Предприятие всегда готово способствовать развитию молодежи и помогать в достижении поставленных целей.

КСТАТИ

Сегодня на «Азоте» трудится более 2 400 сотрудников, из них в возрасте до 35 лет - 767 человек. Средний возраст работников - 41 год. За последние полтора года на предприятие пришли 47 молодых специалистов.