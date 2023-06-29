В Перми запустят кольцевой автобусный маршрут

Сейчас в Перми работают 70 автобусных маршрутов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заседании Пермской городской думы первый заместитель главы администрации Перми Эдуард Хайруллин отчитался перед депутатами о работе городского транспорта.

Автобусы - не старше семи лет

За 2022 год пассажиропоток в общественном транспорте Перми вырос и составил 205,4 миллионачеловек. Планируется, что в 2023 году он составит 209 миллионов. Тем не менее доковидных показателей достичь не удалось - в 2019 году пермский транспорт перевез 235 миллионов пассажиров.

В конце прошлого года администрация города завершила заключение долгосрочных контрактов по автобусным перевозкам, включив в них пункт о том, что максимальный возраст автобусов не должен превышать 7 лет. Сейчас средний возраст автобусов, работающих в Перми, составил 2,6 года.

В 2025 году, когда закончится срок действия текущих контрактов с перевозчиками,запланировано заключение новых. В них власти намерены включитьтребование об использовании автобусов особо большого класса - так называемых «гармошек» - на длинных маршрутах, связывающих Кировский и Орджоникидзевский районы с центром города.

Новые маршруты

Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов. Два новых добавились в этом году - в микрорайон Висим был пущен автобус №37, а по улице Куйбышева - компенсационный автобусный маршрут №71 «Улица Гатауллина - Октябрьская площадь», который на время ремонта улицы заменил трамвай №5.

- Этот маршрут предлагается сохранить и после восстановления трамвайного движения, а также продлить его до станции Пермь I через улицу Сибирскую, - рассказал Эдуард Хайруллин.

С 1 сентября начнет ходить «тэшка» из Заозерья - экспресс-маршрут №1т свяжет этот микрорайон, а также Гайву с центром города, он пойдет доЦентрального рынка.

А в конце третьего квартала будет ходить электробус маршрута «Улица Сапфирная - ПермьII».

В 2024 году планируется запустить новые автобусные маршруты в микрорайоны Налимиха и Ива. А большинство «тэшек» заменят обычными автобусами, работающими по регулируемым тарифам: маршрутки №4т, 5т, 8т, 10т и 11т уйдут в прошлое. Останутся только вновь введенный 1т и 7т - «Новый Крым - Центральный рынок».

А в 2025 году в Перми запустят кольцевой автобусный маршрут, который соединит ключевые пересадочные узлы, минуя загруженную площадь Центрального рынка. Его маршрут пройдет через Цирк, ЦУМ, улицу Попова, Пермь II, ДКЖ, Гознак, улицы Стаханова, Куйбышева, Героев Хасана, «Авторадио» и площадь Дружбы. Автобусы по кольцу будут ходить с 6 утра до полуночи каждые 10 минут.

Финансы и «зайцы»

Расходы на содержание транспортной отрасли в минувшем году составили свыше 6 миллиардов рублей, а доходы - 4,4 миллиарда. На этот год прогнозируются затраты в размере 6,7 миллиарда, доходы - почти 4,9 миллиарда. За первый квартал 2023 года объем доходов составил 1,1 миллиарда -117,2 процента от плана.

Росту доходов способствовало бы повышение собираемости платы за проезд, но, по данным департамента транспорта, доля «зайцев» составляет 21,3 процента. При этом более 90 процентов общественного транспорта перешло на бескондукторную систему.

Ситуация с безбилетниками вызвала большое количество вопросов у депутатов, которые сочли одной из причин роста их числа отказ от кондукторов.

- Вводя институт мобильных агентов, которые помогают пассажирам купить билеты, мы говорили о предполагаемом росте доходов, - напомнил депутат Владимир Молоковских. - Но пока роста не произошло.

- Мы отправляем мобильных агентов на те маршруты, где много безбилетников, - уточнил Эдуард Хайруллин. - В среднем они продают около 1,2 тысячи билетов, при этом по плану они должны продавать в день примерно по 2,4 тысячи билетов. Что же касается кондукторов, то даже при этом количестве безбилетников бескондукторная система оказывается экономически выгоднее, чем содержание штата кондукторов.

- Корректно ли работают валидаторы в автобусах? - поинтересовался депутат Арсен Болквадзе. - Возможно, пассажиры просто не всегда могут оплатить проезд?

Эдуард Хайруллин ответил, что даже при неисправных валидаторах у пассажиров есть возможность оплатить проезд наличными деньгами у водителя или с помощью приложения «Транспортная карта Пермь».

- На остановке «Балмошная» очень убогие остановочные павильоны, - отметил депутат Владимир Манин и попросил привести их в порядок в рамках ремонта Соликамского тракта.

- Городской транспорт поступательно развивается, но остались проблемные точки, - резюмировал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Необходимо отработать все вопросы и продолжить реализацию шагов, направленных на рост качества транспортного обслуживания.