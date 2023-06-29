«Прокатимся на Модерахе?»: в парке Горького выбирают имя для колеса обозрения

Высота колеса обозрения 50 метров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году 10 лет исполнилось колесу обозрения в парке Горького. Это уже второй подобный аттракцион. Первое «Чертово колесо» установили в парке в 1970-х годах. Его высота составляла 26 метров. Оно находилось в самом центре парка, неподалеку от Ротонды. То колесо демонтировали в 2009 году, а весной 2013 года ближе к Компросу и улице газеты «Звезда» установили новое колесо обозрения высотой 50 метров.

- Считаем, что в честь юбилея нужно присвоить нашему любимому аттракциону имя почетного жителя Перми, - решили в парке Горького и объявили среди пермяков опрос: в честь кого назвать колесо обозрения.

Свое мнение высказали почти полторы тысячи горожан. Лидирует первый губернатор Прикамья Карл Модерах. За то, чтобы колесо назвали его именем, проголосовало более 36 процентов участников опроса. Второе место – у писателя Павла Бажова. Также в лидерах импресарио Сергей Дягилев. Затем следуют Борис Пастернак, Аркадий Гайдар и Иван Свиязев. Меньше всего голосов набрало имя писателя Алексея Иванова.

Напомним, Карл Модерах в 1796 году был назначен правителем Пермского наместничества. А в 1804 году, когда было учреждено Пермское и Вятское генерал-губернаторство, стал губернатором. Свое правление он начал со строительства дорог в Перми. За пятнадцать лет Модерах полностью преобразил город. Как отмечал писатель Мельников-Печерский: «Пермь построена правильнее Нью-Йорка и поражает всякого приезжего прямотой своих улиц». И фактически до конца XIX века застройка Перми велась по плану Модераха. При Карле Модерахе впервые была выложена бутовым камнем Камская набережная, построено Пермское народное училище и учреждена мужская гимназия.

Да и сам парк Горького своим существованием обязан именно Карлу Модераху. Чтобы отводить талую воду с улиц города в речку Егошиху, по указанию генерал-губернатора на окраине Перми был вырыт ров, с одной стороны которого насыпали широкий земляной вал. Северную часть этого вала Карл Модерах велел засадить деревьями – так появился Бульвар, ставший позже Загородным садом, а в советские времена - парком Горького.