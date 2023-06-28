Березниковский содовый завод снизит выбросы в атмосферу

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15 июня во время Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о мероприятиях по снижению выбросов в атмосферу. Подпись под документом поставили министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович и генеральный директор АО «БСЗ» Эдуард Давыдов.

Березниковский содовый завод совместно с Правительством Пермского края намерен провести масштабную работу по сохранению экологического равновесия в регионе присутствия. Для этого планируется разработать совместную программу в области охраны атмосферного воздуха. В нее войдут мероприятия по обновлению газоочистного оборудования, оснащению системами контроля, переходу на новые технологии.

Березниковский содовый завод, со своей стороны, намерен до конца 2025 года реализовать ряд инвестпроектов по установке современного производственного оборудования, отвечающего принципам наилучших доступных технологий в сфере охраны атмосферного воздуха. Кроме того, ряд производственных цехов оснастят средствами измерения загрязняющих веществ, которые будут вести мониторинг атмосферного воздуха в непрерывном режиме. Общая сумма инвестиций в экологические проекты составит 450 миллионов рублей.

Реализация мероприятий по снижению выбросов в атмосферу позволит существенно улучшить экологическую обстановку в крае.

– Соглашение подчеркивает значимость нашей работы в области экологической безопасности, прозрачность компании, ее готовность к открытому взаимодействию с Правительством края, - отмечает Эдуард Давыдов, генеральный директор АО «БСЗ». - Наша общая цель – достичь благоприятного экологического климата в регионе. Задача не одного дня, однако общие интересы в этом вопросе позволят ускорить процесс по реализации мероприятий ряда важных объектов, которые напрямую влияют на экологическую ситуацию.