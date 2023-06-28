Лечат зубы так, чтобы вы как можно реже садились в стоматологическое кресло

Мы зашли в гости в «Юнит-Центр» и поговорили с ведущим врачом клиники, стоматологом-терапевтом Мотылем Германом Викторовичем

Обычно лечение зубов у пациентов вызывает мучительное чувство о предстоящих процедурах, но посетив однажды стоматологическую клинику «Юнит-Центр» премиум-класса, такие мысли у вас больше не возникнут. Клиника удобно расположена в историческом здании по улице Горького, 30. Открывая ее двери, вы почувствуете особую атмосферу, где вам будут рады, как дорогим гостям.

Здесь нет привычного больничного запаха, а посетителей окружают классические дизайнерские интерьеры, в которых с заботой предложат чай или кофе, а также можно воспользоваться Wi-Fi.

Мы зашли в гости в «Юнит-Центр» и поговорили с ведущим врачом клиники, стоматологом-терапевтом Мотылем Германом Викторовичем - об уникальных услугах в клинике, ее преимуществах и специалистах.

Герман Викторович, расскажите, как проходит лечение в клинике?

- Мы проводим комплексное обследование с использованием 3D технологий. Это позволяет поставить точный диагноз, спланировать предстоящее лечение, от этого напрямую зависит успех лечения.

Врачи в «Юнит» лечат зубы по мировым стандартам: под микроскопом. Дентальный микроскоп - это современный мировой стандарт. С ним существенно повышается эффективность диагностики и лечения. Мы применяем его в терапии при лечении кариеса и пульпита, при лечении каналов зуба.

Если пациенту предстоит сложное лечение, в клинике врачи справятся?

- Безусловно, мы справляемся с любыми сложными случаями, предлагаем все ортопедические услуги, начиная с установки керамических вкладок и виниров, заканчивая протезированием на имплантатах. Результатом работы по протезированию должен стать комфорт, позволяющий забыть о том, что во рту есть искусственные зубы.

Чувствую, что ваши пациенты в надежных руках, расскажите о сотрудниках «Юнит-Центр»?

- Мы собрали команду врачей высшего класса. Все доктора с опытом работы от 5 лет, получившие помимо основного образования дополнительное образование.

В одной клинике работают все доктора, которые могут вам понадобиться: стоматологи-терапевты, эндодонтисты (специалисты по лечению корневых каналов), стоматологи-ортопеды, хирурги, имплантологи, ортодонты, пародонтологи и стоматологические гигиенисты.

Передовое оборудование и профессионализм наших докторов обеспечивает оптимальные сроки лечения, вы не проведете в стоматологическом кресле много времени.

Почему пациенты выбирают «Юнит»?

- Мы лечим зубы безболезненно: предлагаем только безопасные и проверенные методы обезболивания, для большого комплексного лечения возможно лечение в наркозе.

Мы специализируемся на имплантации без рисков. Работаем с российско-швейцарской системой Conmet, если по-простому, то импланты имеют покрытие, максимально близкое по структуре к человеческой кости, это обеспечивает хорошую срастаемость и быструю приживляемость имплантов. Такого эффекта невозможно добиться другими системами, это подтверждается многочисленными клиническими исследованиями.

В клинике есть и своя лаборатория?

- Да, это тоже наше преимуществом - собственная зуботехническая лаборатория. Мы можем гарантировать высокое качество и эстетику работ за счет контроля над всеми этапами, а также сокращение сроков изготовления конструкций. Для изготовления протезов и коронок используются исключительно премиальные материалы от мировых итальянских и немецких брендов.

Поможете, если нужно исправить прикус, отреставрировать зуб?

- Да, наши ортодонты используют невидимые брекеты, прозрачные каппы - все самые современные методики исправления прикуса.

Стоматология – это про эстетику. Любое лечение в наших клиниках заканчивается тщательной реставрацией зуба современными композитными материалами, который должен выглядеть даже лучше, чем прежде, и сохранить свою форму и функцию.

Проводим безопасное бережное отбеливание, которое не повредит эмаль, и делаем ставку на профессиональную гигиену как эффективную профилактику кариеса и укрепление зубов.

Мы убедились, что «Юнит Центр» – все лучшее, что сегодня есть в стоматологии…

- Это действительно так, вся команда - доктора, ассистенты, администраторы, персональный менеджер и управляющий директор стараются обеспечить максимальную поддержку клиенту на пути к здоровой и красивой улыбке.

Вам обязательно вовремя напомнят о предстоящем визите, объяснят сущность каждой процедуры, а также сделают все для того, чтобы вы как можно реже садились в стоматологическое кресло для лечения.

Частью высокого уровня сервиса клиники является собственных call-центр. Квалифицированные специалисты помогут с выбором подходящего врача и ответят на все интересующие вопросы.

Благодарим Вас, Герман Викторович, за интервью, а будущим пациентам стоматологической клиники «Юнит-Центр» мы хотим сказать, что здесь вам будет по-настоящему комфортно, мы это почувствовали, а самое главное, будет решена любая стоматологическая проблема.

Юнит-Центр, г. Пермь, ул. Горького, 30

Тел. для записи +7(342)-2999-809

Сайт skunit.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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