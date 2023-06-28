Самые яркие фотографии с «Бала выпускников», прошедшего в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 июня на городской эспланаде собрались почти 5 тысяч лучших выпускников 9 и 11 классов со всего Пермского края. «Бал выпускников» стал одновременно и радостным, и печальным событием, ведь ребята прощались со школой. Такое настроение разделила и погода: выпускники то веселились под солнцем, то прятались от дождя.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда видишь множество ребят с абсолютно разными интересами, понимаешь, насколько интересной будет наступающая студенческая жизнь! Ведущие своими речами вывели меня на эмоции, и осознание того, как быстро пролетели 11 лет в самой родной школе довели меня до слез. Расставание с одноклассниками и учителями будет одним из самых грустных моментов, но лучшее, конечно, впереди! – поделилась с «КП» своими эмоциями выпускница химико-технологической школы «СинТез» Марина Баева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

м Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО