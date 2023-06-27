«Ягодка-малинка, ты моя грустинка…»: в Перми прошел традиционный бал выпускников «Будущее здесь!»

Бал выпускников в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми прошел традиционный бал выпускников «Будущее здесь!». Почти 5,5 тыс. выпускников школ со всех уголков Пермского края собрались на городской эспланаде перед зданием Заксобрания.

В торжественной части бала выпускников «Будущее здесь!» с приветственным словом выступил глава региона Дмитрий Махонин. Он поздравил собравшихся ребят с окончанием школы, пожелал успеха в дальнейшей учебе в высших учебных заведениях и правильного выбора жизненного пути.

Бал выпускников в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также губернатор отметил, что Пермский край традиционно находится в числе лидеров по среднему баллу ЕГЭ, который является одним из самых высоких в России. Всего в 2023 году стобалльниками стали 90 человек из 15 муниципалитетов Пермского края, а пятеро из них – мультстобальниками, которые по итогам ЕГЭ получили 100 баллов по двум предметам.

Дмитрий Махонин вручил благодарственные письма мультистобалльникам. Вместе с ними на сцену поднялись родители ребят и их преподаватели.

По два раза высших баллов по ЕГЭ добились: Даниил Плотников из лицея №10 Перми (русский язык и физика), Нина Шеина из лицея №1 Березников (русский язык и химия), Ирина Снигирева из Косинской школы (русский язык и химия), Ярослава Лобанова и Анастасия Ощепкова из лицея №1 Перми (русский язык и литература).

Самые высокие знания показали ребята при сдаче ЕГЭ по русскому языку – 58 человек из образовательных учреждений Перми, Березников, Кунгура, Чайковского, Лысьвы, Соликамска, Карагая, Верещагино, Красновишерска, Куеды, Косы и пос. Сарс.

Всего выпускные испытания по ЕГЭ сдавали более 11 тыс. человек, из них 10 тыс. – выпускники 2023 года.

На «Бале выпускников» было место радости и грусти. А как иначе, ребята прощались со школой и своими друзьями, с которыми долгие годы вместе шли к знаниям. Подняло чуть пошатнувшееся настроение выступление хэдлайнера бала выпускников группы Galibri & Mavik. Ребята отплясывали и веселились под зажигательные хиты «Все будет хорошо», «Ягодка-малинка», «Лампочки» и другие.

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