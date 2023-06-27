«Белое море» в Березниках ликвидируют к 2029 году

Площадь шламонакопителя примерно равна 270 футбольным полям

«Белое море» - такое название носит в народе шламонакопитель №2 Березниковского содового завода, построенный более полувека назад. Он расположен в промышленной зоне Березников, на левобережной пойменной террасе реки Кама. С западной стороны находится Камское водохранилище, с северной и восточной – река Толыч.

Березниковский содовый завод

Свое название «белое море» получило из-за цвета отходов и внушительного размера. Площадь шламонакопителя – 203 гектаров, что по размеру примерно равно 270 футбольным полям. А белый цвет ему придает шлам – карбонат кальция, или, иначе говоря, мелкодисперсный известняк. Особой опасности ни для человека, ни для природы шламонакопитель не представляет. Шламы содового производства, которые здесь хранятся, относятся к 5 классу опасности (к нему же относятся, например, бумага и металлолом) и не оказывают токсичного воздействия на живые организмы.

Шламонакопитель №2 эксплуатируется в полном соответствии с законодательством Российской Федерации – это подтверждает разрешение на эксплуатацию гидротехнического сооружения АО «Березниковский содовый завод», выданное Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. И все же «белое море» будет ликвидировано.

Необходимость этого обоснована тем, в декабре 2014 года в статью 65 Водного кодекса РФ было внесено изменение в части запрета размещения в водоохранной зоне объектов размещения отходов производства и потребления. Так что через несколько лет на месте «белого моря» появится зеленая парковая зона.

В 2022 году предприятие приступило к разработке проекта по рекультивации «белого моря». Объект большой и сложный, поэтому реализовывать проект по рекультивации шламонакопителя будут в три этапа.

На первом этапе, к реализации которого АО «БСЗ» приступило в 2021 году, построят отделение фильтрации дистиллерной жидкости (ОФДЖ). Здесь твердую часть отходов будут отделять при помощи пресс-фильтров и перерабатывать в готовый минеральный продукт. Завершить работы планируют в 2026 году.

Как только заработает ОФДЖ и новые отходы перестанут поступать в шламонакопитель №2, можно будет приступать к рекультивации «белого моря». К этому этапу предприятие готовится уже сейчас. На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания. Определен компонентный состав отходов, размещённых в шламонакопителе. Разработана программа экологического мониторинга по контролю за состоянием окружающей среды.

Третьим, заключительным, этапом проекта станет строительство на новом земельном участке отстойника-осветлителя. Сюда для финальной очистки будут поступать из ОФДЖ осветленные сточные воды с минимальным значением взвешенных частиц. Проектно-сметную документацию на строительство отстойника-осветлителя разработают до конца 2024 года. До 2027 года выполнят работы по его строительству.

– Реализация в АО «БСЗ» масштабного проекта по строительству отделения ОФДЖ выгодна вдвойне,- рассказал Наиль Шамсутдинов, исполнительный директор АО «Березниковский содовый завод». - Во-первых, позволит уменьшить образование и накопление твердых отходов содового производства, вывести из эксплуатации шламонакопитель, произвести его рекультивацию и тем самым улучшить экологическую обстановку в городе Березники. Во-вторых, предприятие начнет производить новый продукт, который найдет свое применение в дорожном строительстве, в качестве материала для рекультивации свалок ТБО, глиняных карьеров, солеотвалов и шламонакопителей. Также перспективно применение минерального продукта содового производства в сельском хозяйстве для раскисления кислых почв.