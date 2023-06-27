Алексей Демкин официально объявил о своем уходе с поста главы Перми

Алексей Демкин стал главой Перми в марте 2021 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

27 июня на заседании Пермской городской Думы глава Перми официально объявил о своем уходе с поста. Накануне вечером Алексей Дёмкин подал заявление о досрочном сложении полномочий.

- Мы проделали огромную работу по подготовке к юбилею Перми, - обратился Алексей Дёмкин к депутатам городской Думы. – Благодарю за то, что на нашем совместном пути вы были лучшими коллегами и друзьями.

На прощание Алексей Дёмкин подарил всем депутатам сувениры – памятные банкноты в честь 300-летия Перми и серебряные монеты, выпущенные Центробанком к юбилею нашего города.

Напомним, впервые о том, что мэр собирается уйти, стало известно 16 июня. Тогда в СМИ появилась информация о том, что во время Петербургского форума губернатор и глава города договорились о том, что Алексей Дёмкин напишет заявление «по собственному желанию» и перейдет в краевое правительство - вице-премьером. Его функционал на новом месте объявят в среду, 29 июня, на заседании правительства Пермского края.

И хотя следующие десять дней глава Перми продолжал выполнять свои обязанности и официально не комментировал предстоящее увольнение, весь город уже обсуждал его уход как свершившийся шаг. Оставалось интригой только имя нового мэра.

Депутаты объявили конкурс на отбор кандидатов на пост главы Перми.

Пока исполнять обязанности главы города будет Ольга Андрианова.

Чем запомнится пермякам

Алексей Дёмкин возглавил городскую администрацию в конце 2020 года, вначале в качестве исполняющего полномочия главы города, а в марте 2021 года был избран главой Перми. Причем, выдвинул его кандидатуру на этот пост губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Когда мне губернатор предложил попробовать себя в управлении городом, я задал себе вопрос: «Хочу ли я и смогу это сделать?». И понял – хочу и могу, - признавался тогда Алексей Дёмкин.

Чем запомнился пермякам Алексей Дёмкин за два с половиной года пребывания на посту?

За это время было завершено несколько крупных дорожных строек, начатых его предшественниками: реконструкция улиц Героев Хасана, Карпинского, открытие трамвайного движения по улице Революции. Финишировали и многолетние работы по благоустройству Камской набережной. Зато как раз по инициативе Алексея Демкина началось благоустройство набережной в Кировском районе.

Завершил глава города и доставшуюся ему в наследство транспортную реформу. При этом произошло очередное повышение тарифа – до 35 рублей, ликвидация кондукторов в общественном транспорте. Также на улицах Перми увеличилась зона платных парковок.

В Перми выросло количество расселяемых аварийных домов. А так как из-за резкого подорожания недвижимости стало сложно покупать для их бывших жильцов новые квартиры, Алексей Дёмкин инициировал строительство во всех районах муниципальных домов для этих целей.

Но, пожалуй, наиболее запоминающимся делом Алексея Демкина стало празднование 300-летнего юбилея Перми, во время которого он тепло и искренне признался в любви к родному городу.

Часть работы «ушла» в край

При всем этом минувшие два года отличаются еще и постепенным переходом в ведение края многих вопросов городского хозяйства. Например, содержанием улиц в центре Перми теперь занимается краевой подрядчик. На баланс края передаются новый зоопарк, ТЮЗ, стадион «Юность» и Дворец спорта «Орленок». Принято решение о передаче на уровень края полномочий по организации и мониторингу дорожного движения на местных автодорогах.

А в мае губернатор внес в Законодательное Собрание законопроект о перераспределении полномочий между краевым правительством и администрацией Перми. Согласно этому законопроекту в ведение края переходят вопросы земельных отношений, теплоснабжения и водоснабжения, образования, торговой деятельности и рекламы, а также погребения и похоронного дела на территории Перми. Ожидается, что депутаты рассмотрят его на августовском заседании.

Мотив увольнения

И, по мнению экспертов, увольнение Демкина стало не столько результатом его конфликта с губернатором, сколько проявлением тренда на усиление региональной власти.

- Городская власть в целом как явление утрачивает свою субъектность, полномочия постепенно перетекают на краевой уровень, - рассказал «Комсомолке» политтехнолог Андрей Денисенко. - Происходит демонтаж городского уровня власти на всей территории Российской федерации. И конфликт между губернатором и главой Перми, даже если он и был, это скорее отражение процесса по распределению полномочий, чем личностное противостояние.