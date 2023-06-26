Новая сцена Пермского ТЮЗа откроется «Капризкой»

Фото: Роман Горбатовский

В год 300-летия Перми практически все театры города поставили спектакли, основанные на произведениях пермских авторов. Вот и ТЮЗ завершает сезон премьерой музыкальной сказки «Капризка» (6+) по книге Владимира Воробьева.

«Хочу - не хочу, делаю, что хочу!» - эту знаменитую фразу маленького чумазого человечка, подбивающего детей капризничать и хулиганить, знают, пожалуй, все пермяки.

Но вот для режиссера Татьяны Безменовой, родившейся в Новосибирске, знакомство с Капризкой состоялось перед началом работы над спектаклем.

Фото: Роман Горбатовский

- Я стала знакомиться с персонажем по повести Владимира Воробьева, - рассказала она. - Но в книге Капризка – какое-то непонятное существо, эдакая «клякса», а у нас – это реальный мальчик. И нам пришлось додумывать – кто он такой, откуда взялся, почему он один. Пьесу мы корректировали до последнего дня, вносили какие-то изменения, новые реплики.

Либретто спектакля написала актриса театра Ксения Жаркова, автор нескольких пьес, идущих на сцене ТЮЗа, - «Сказки Оле-Лукойе», «Принц Пломбир». А музыку к «Капризке» создал молодой пермский композитор Никита Савостин, автор саунд-трека к фильму «Иван Семенов: школьный переполох».

- Капризка и Иван Семенов у меня уже есть. Осталось еще написать музыку к «Лелишне из третьего подъезда», - смеется композитор.

Мюзикл «Капризка» получился веселым и поучительным. Его основная мысль содержится в строчках финальной песни: «Главное – любить и друг друга слышать».

А еще спектакль вышел очень ярким. Как рассказал художник-постановщик Никита Сазонов, за визуальную основу он взял старый мультфильм про Капризку, созданный на пермском телевидении.

- Мы сделали, если так можно сказать, - аналоговый спектакль, в котором нет ни одной проекции, - говорит Никита Сазонов. – Только классические декорации.

Сказкой про веселых жителей Камареченска пермский ТЮЗ завершает сезон. Премьерные спектакли пройдут с 26 по 29 июня. А затем «Капризкой» откроется новая сцена ТЮза. Ожидается, что это произойдет в октябре.