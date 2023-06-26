На 100-м году жизни не стало известного пермского врача Розы Скачедуб

Фото: Минздрав Прикамья

25 июня в возрасте 99 лет от продолжительной болезни скончалась известный пермский врач Роза Гавриловна Скачедуб. Более 70 лет она посвятила профессии. Была акушером-гинекологом высшей квалификации, кандидатом медицинских наук и преподавателем.

Роза Гавриловна более 55 лет не выпускала из рук скальпель, оперируя практически ежедневно. Отойдя от хирургической практики, до последнего дня работы в клинике она вела амбулаторные приемы, а также учила новые поколения акушеров-гинекологов.

Работала Роза Гавриловна в Городской клинической больнице им. М.А. Тверье. При ее участии медучреждение стало базой кафедры акушерства и гинекологии ПГМИ. Кроме того, по ее инициативе там было создано первое и единственное в крае отделение детской гинекологии.

В краевом Минздраве отметили, что коллеги помнят Розу Гавриловну высокопрофессиональной, энергичной, ответственной и бесконечно внимательной к пациентам. Она сама была выдающимся врачом и воспитала более 2 тысяч врачей, в числе которых шесть профессоров и докторов медицинских наук, а также семь «Заслуженных врачей».

Роза Гавриловна провела более 5 000 акушерских и гинекологических операций. В 2016 году была удостоена самой престижной в профессиональном сообществе награды «Врач года» в номинации «Верность профессии» и стала лауреатом российской медицинской премии «Призвание». Она также награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За многолетний добросовестный труд», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».

Через три месяца Розе Гавриловне исполнилось бы 100 лет. Церемония прощания состоится 27 июня в 11:00 в морфологическом корпусе ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера.