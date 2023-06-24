Губернатор Пермского края поддержал выступление Президента

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил в поддержку Президента России.
Фото: архив "КП"
После того, как Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения призвал всех участвующих в вооруженном мятеже сложить оружие, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил в его поддержку.
- Пермский край – вместе с Президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими Родину на передовой! – сообщил Дмитрий Махонин в своем телеграмм-канале. - Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины.
В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации – доверяйте только официальной информации.
Губернатор Прикамья отметил, что в ЧВК «Вагнер» есть наши земляки и попросил не поддаваться на провокацию, и следовать приказам Вооруженных сил РФ.
- Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся, - завершил свое обращение губернатор Пермского края.
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