Как поселок содовиков превратился в крупный промышленный город Березники

В 2023 году Березниковский содовый завод отмечает свое 140-летие.

24 июня Березники отметят День города. Столице «республики химии» - как часто называют этот город – исполняется 91 год. Но если заглянуть в прошлое, то история Березников насчитывает на полвека больше.

О нем писали Пастернак и Паустовский

Своему рождению Березники во многом обязаны Березниковскому содовому заводу. В 1881 году напротив Усолья, на бывшем Побоищном острове, который местные жители называли просто Березник, артель соликамских каменщиков заложила первый кирпич здания будущего содового завода. Место для его строительства выбрал пермский промышленник Иван Иванович Любимов, который еще в 1873 году организовал в окрестностях будущих Березников солеваренный промысел.

Строился не только завод, но и уникальный по тем временам рабочий поселок. В нем кроме жилых благоустроенных домов, возникли двухэтажная школа и больница. Отдельное здание занимало заводоуправления, В одном из таких домов в 1916 году останавливался Борис Пастернак по делам службы. После поездки в письме к своему знакомому он назвал завод «Любимов, Сольвэ и К» и поселок при нем «маленькой промышленной Бельгией».

Поселок при Березниковском содовом заводе. Фото начала ХХ века.

В 30-х годах прошлого века Березниковский содовый завод славился на всю страну. И когда молодой Советской республике потребовалось возвести новый гигантский химический комбинат, площадку под строительство выделили возле Березника - как раз благодаря содовому производству.

А всенародная стройка Березниковского химического комбината всего за несколько лет превратила небольшой поселок в новый город. Вырос «Великан на Каме», как назвал Березники известный писатель Константин Паустовский.

Промышленники и меценаты

Имя основателя Березниковского содового завода – а по большому счету и основателя города, - Ивана Ивановича Любимова хорошо знают в Березниках. Знают его, кстати, и в краевой столице. Иван Любимов – уроженец Перми, почётный гражданин города и меценат, он дважды избирался городским головой и ещё при жизни заслужил уважение и почёт.

Десять лет назад, к 130-летнему юбилею завода, в сквере перед зданием Березниковского ЦУМа установили памятник известному меценату. АО «БСЗ»

В центре Березников установлен памятник Ивану Ивановичу Любимову – основателю Березниковского содового завода.

К сожалению, многие проекты Ивану Любимову не удалось осуществить. Однако его дело мецената живет – Березниковский содовый завод, который 140 лет назад основал Любимов, продолжил череду добрых дел. Предприятие на протяжении всей своей истории активно участвует в жизни Прикамья и Березников, помогает развивать родной край и город, взаимодействуя с органами власти и решая актуальные проблемы жителей.

Будучи крупнейшим градообразующим промышленным предприятием, Березниковский содовый завод всегда активно участвовал в благоустройстве города, в создании новых социальных объектов. В годы советской власти в Березниках ежегодно сдавались десятки тысяч квадратных метров жилой площади для горожан, строились культурно-бытовые, торговые и спортивные сооружения, детские сады и ясли, пионерский лагерь, профилакторий, поликлиника, был возведен бассейн «Содовик», ныне спортивная школа «Кристалл». Позже все эти объекты Березниковский содовый завод безвозмездно передал городу.

И сегодня Березниковский содовый завод является социально ориентированным предприятием и одним из крупнейших налогоплательщиков в городе. Своевременно выполняя все обязательства перед местным бюджетом, АО «БСЗ» тем самым способствует развитию Березников. Кроме того предприятие помогает городу в содержании дорог, в благоустройстве улиц и озеленении парков, ежегодно участвует в городских субботниках, экологических акциях и проектах. В 2023 году БСЗ выделил городу средства на разработку проектно-сметной документации для ремонта многоквартирных домов. А в минувшем году помог оснастить один из самых аварийно-опасных участков дороги, ведущей на завод, комплексом автоматической фотовидеофиксации правонарушений.

Образование, культура, медицина

Особое внимание предприятие уделяет развитию образования и культуры в городе. Завод поддержал строительство нового корпуса учебно-лабораторного корпуса и общежития для Березниковского политехнического техникума. Помимо этого ,Березниковский содовый завод ежегодно финансирует культурно-массовые мероприятия, выделяет средства на проведение в Березниках Дня города и арт-фестиваля «Любимовский пикник», участвует в их подготовке и проведении.

Предприятию важно, чтобы березниковцы могли оперативно и в полном объеме получать нужное лечение, и потому руководство завода всегда откликается на просьбы «Краевой больнице им. Академика Вагнера Е. А.» г. Березники о помощи в приобретении медицинского оборудования.

- Березниковский содовый завод взаимодействует с местными обществами и городскими властями по множеству вопросов и направлений, так как нас объединяет главная цель – развивать наш город, сделать его комфортным – таким, чтобы молодому поколению березниковцев хотелось здесь жить, работать, воспитывать детей, – подчеркивает значимость этой работы исполнительный директор АО «БСЗ» Наиль Шамсутдинов.