В Перми 18-летнюю студентку средь бела дня утащили в кусты и изнасиловали

Фото предоставлено источником Комсомольской правды

В то утро 24 мая Екатерина (имя изменено - Ред.) должна была быть в институте на занятиях, но их отменили. Девушка собралась ехать домой в Индустриальный район из Свердловского, но автобус ушел перед самым носом, следующий ждать долго. 18–летняя студентка решила пойти до остановки Стахановской пешком по Чкаловской дамбе. Конечно, Катя и подумать не могла, что практически в центре Перми в 11.00 с ней может случиться беда.

Ударил в лицо, схватил за шею и поволок в кусты

Сергей (имя изменено - Ред.) начал отмечать свой день рождения в компании друзей с самого утра 24 мая. Взрослому мальчику исполнилось 62. Он за всю жизнь так и не женился, детей не произвел, а сексуальных партнеров у парня было всего пять. И все эти девушки и женщины – потерпевшие по изнасилованиям. Первый раз Сережа вступил в половую связь с девушкой против ее воли, когда ему было 16 лет. Сел за изнасилование. И так повторилось еще четыре раза. Освободился озабоченный гражданин в 2017 году, жил в Перми. Был одинок.

Когда утром Сергей шел по дамбе, в его пьяной голове крутилась мысль: старею, возможно, потенция уже не та, и будет ли еще секс с девушкой? И в этот момент он увидел идующую на встречу Катю в красивом летнем платьице выше колена.

- У него имеются проблемы с мужским здоровьем, связанные с его возрастом. И у него были переживания на этот счет психо–эмоциональные, - рассказывает старший следователь СО по Свердловскому району Илья Ястребов. - У мужчины возникло желание вступить с кем–либо в половую связь, чтобы сделать себе подарок на день рождения. Как он пояснил, у девушки были очень открыты ноги. У него произошло сексуальное возбуждение. Мужчина захотел с ней познакомиться и предложить вступить ей в половую связь. Но у него имеются комплексы, не умеет он знакомится с представительницами противоположного пола. Он пытался подобрать способ познакомиться. Обогнал девушку на три метра вперед, развернулся, пошел на встречу.

Екатерина видела впереди себя страшного пожилого дядьку, синего от наколок. Он шел шаткой походкой, явно был пьян. Но Катя и предположить не могла, что этот жуткий дед, поравнявшись с ней, пойдет в атаку. Он с ходу ударил девушку кулаком в лицо, она упала, тут же попыталась подняться и пнуть нападавшего ногой в пах, но пенсионер еще раз ударил ее кулаком в лицо, схватил за шею и, придушивая, поволок в кусты.

Водители проезжали мимо

Девушка сопротивлялась, звала на помощь. Но по дороге никто не шел. Людей не было. А вот машины рядом по проезжей части ехали и в большом количестве. Возня, борьба девушки с насильником продолжалась несколько минут, в любом случае, кто–то из водителей мог видеть начало нападения, но все проезжали мимо. Когда Катя оказалась наедине с насильником в кустах, страшный синюшный старик предложил ей выпить.

«Ты - мой подарок на день рождения»

- Мужчина предложил распить спиртное совместно. При этом наносил потерпевшей удары, угрожал ее жизни, - рассказывает старший следователь СО по Свердловскому району Дина Гордеева. - Угрожал тем, что дальше продолжит ее душить. Достал из кармана спирт этиловый 96 градусов. Предложил выпить из крышки. А девушка не пьет спиртные напитки совсем. У нее организм их не воспринимает. Она отказалась, на что он схватил девушку за шею и залил ей спирт в рот. Ей удалось не проглотить, сплюнуть на землю. От чего нападавший стал еще более агрессивным.

А после для Кати начался кошмар, который по времени казался бесконечным. В процессе совершения преступления (изнасилования и иных действий сексуального характера) мужчина говорил, что у него сегодня день рождения и она - его подарок. Катя теряла сознание от удушения, у нее темнело в глазах, она уже прощалась с жизнью. Но в какой-то момент девушка сумела обмануть маньяка. Она сказала, что хочет в туалет. Мучитель приказал быть рядом, отпустил жертву. И девушка бросилась бежать.

Спаситель на электросамокате

Выбежав из кустов, Катя наткнулась на самокатчика. Мужчина обомлел, когда увидел перепуганную и окровавленную девушку. Когда молодой человек услышал, что бедняжку только что избил и изнасиловал «урод» в кустах, он хотел пойти и разобраться с ним по –мужски. Но Катя умоляла увезти ее подальше от страшного места. Спаситель привез девушку в магазин, где раньше работал. Пока коллеги мужчины приводили в чувства Екатерину, самокатчик поехал за полицейскими.

Взяли на месте преступления.

После Катиного бегства насильник сходил в магазин за спиртным, вернулся в те же кусты, выпил за свое здоровье и уснул сном младенца. Таким спящим и застали его полицейские. На девушку же без слез невозможно было смотреть. С ней долго работали в следственном комитете, девушки-следователи с сочувствием относились к 18–летней Кате.

Фото предоставлено источником Комсомольской правды

- У нее был кровоподтек под глазом, кровоизлияния в склеры глаз от удушения, многочисленные кровоподтеки на ногах, на руках ссадины, царапины кровоточащие, - рассказывает Дина Гордеева. - Это от ударов, которые мужчина наносил. Когда он повалил девушку и начал душить обеими руками, она практически потеряла сознание, в глазах у нее потемнело. Насильник заставлял потерпевшую вставать на колени, на земле был грунт, от этого у нее образовались гематомы на коленях. Свою причастность к преступлениям мужчина подтвердил полностью. Вину признал в полном объеме. Уголовное дело расследуется по двум статьям уголовного кодекса: изнасилование, соединенное с угрозой убийством (наказание от 4 до 10 лет) и насильственные действия сексуального наказания, соединенные с угрозой убийством (наказание от 4 до 10 лет).

Всякий раз, рассказывая об изнасилованиях, хочется предупредить девушек: не бродите одни по ночному городу, уткнувшись в телефон в наушниках. Но в этом случае, казалось бы, яркий солнечный день не предвещал опасности. Сейчас Екатерина однозначно будет ездить только в общественном транспорте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Насиловал с секундомером: после 20 лет тюрьмы на свободу вышел пермский маньяк Сергей Зайцев

На его счету 48 изнасилований и 4 похищения девушек. Своих пленниц он держал в яме в своем огороде (Подробнее...)

: