Как вылечить зубы без страха и боли?

Лечение зубов во сне, под наркозом - это возможность решить проблемы зубов, не боясь, что будет больно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Лечить зубы во сне - как это? Оказывается, это может быть комфортно и безопасно. Получить такую услугу можно в многопрофильном медицинском центре для всей семьи «Юнит-FAMILY». Подробнее об этом рассказала Юлия Леонидовна Глазырина, заведующая детским стоматологическим отделением, врач-стоматолог, стоматолог-хирург.

Кому подходит лечение во сне?

Лечение зубов во сне, под наркозом - это возможность решить проблемы зубов, не боясь, что будет больно. Процедура подходит детям, которые боятся стоматолога, детям маленького возраста, когда невозможно провести качественное лечение в кресле, пациентам с большим объемом лечения, а также при наличии аллергии на местное обезболивание.

Лечить зубы под наркозом рекомендуют детям с особенностями развития, гиперактивным детям. Нередко решают проблемы полости рта и взрослые пациенты, у которых также остались страхи из детства, и они боятся боли, либо предстоит сложное удаление зубов мудрости.

- Сразу же хочу успокоить - лечение «не отбирает годы жизни», сейчас для наркоза используются современные препараты, в нашем случае это «Севоран», - рассказывает Юлия Глазырина. - Он разрешен во всех странах мира - это самый безопасный препарат, который дает возможность ребенку уснуть. Противопоказаниями являются в основном общесоматические заболевания, например, если у ребенка заложен нос. В этом случае нужно повременить с манипуляцией до полного выздоровления. Стоит добавить, что у процедуры есть абсолютные противопоказания, о которых расскажет врач во время консультации перед процедурой.

Юлия Леонидовна Глазырина, заведующая детским стоматологическим отделением, врач-стоматолог, стоматолог-хирург.

Сдаем анализы перед процедурой

Перед лечением во сне пациенту нужно сдать анализы, которые назначат после консультации врач-стоматолог и анестезиолог. По их результатам доктор будет уверен, что процедуру проводить можно.

Перед наркозом сдают общий и биохимический анализ крови, коагулограмму, анализ на определение группы крови и резус фактор, ЭКГ. Затем нужно посетить педиатра, который даст заключение.

Три этапа лечения

Лечение зубов во сне можно разделить на три этапа. Для начала анестезиолог проведет консультацию,осмотр, расскажет, как будет проходить лечение, ответит на вопросы.

На втором этапе пациента приглашают в сопровождении родителя в операционную, где ребенок погружается в сон на коленях у мамы или папы под наблюдением врача-анестезиолога и операционной сестры, что обеспечивает эмоциональный комфорт. После этого все дальнейшие манипуляции для ребенка будут абсолютно безболезненны.

- Время анестезии рассчитывается индивидуально, оно зависит от плана лечения - это от 15 минут до 5 часов, также это зависит от возраста, - объясняет врач.

Третий этап - это пробуждение пациента в палате дневного стационара. Когда ребенок просыпается, родители уже рядом с ним. Пациент находится под постоянным наблюдением анестезиолога и операционной сестры. Палата оснащена всем необходимым оборудованием. Также предоставляется специальное питание в период восстановления после процедуры.

- На заключительном этапе, убедившись, что пациент полностью восстановлен, врач-анестезиолог отпускает его домой с рекомендациями, - рассказываю Юлия Леонидовна. - Доктор остается на связи с родителями маленького пациента, звонит и спрашивает о самочувствии.

В медицинском центре «Юнит-FAMILY» используют современные и безопасные методы лечения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Результат – довольные пациенты

С помощью лечения зубов во сне ребенок и его родители не получают эмоционального напряжения, процедура проходит спокойно, абсолютно безболезненно и безопасно. Никаких слез, держания за руки и криков.

- Как правило, в дальнейшем после наркоза дети лучше открывают рот, уже не боятся стоматологов и ведут себя спокойно, - говорит доктор.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько стоит лечение во сне?

Если не лечить зубы и оттягивать этот процесс, в дальнейшем может потребоваться еще больше средств для решения зубных проблем. Стоимость одного часа наркоза - 15 тысяч рублей, плюс к этому лечение по прейскуранту клиники.

КСТАТИ

Где находится медицинский центр «Юнит-FAMILY»:

Город Пермь, улица Революции, 3г.

Тел. +7(342) 299-98-09

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама, ООО «Юнит-Бэби»