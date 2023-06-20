Политех набирает будущих нефтяников

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20 июня в Пермском Политехе стартует приемная кампания. Каждый абитуриент может стать первым и подать заявление на обучение в Корпоративных группах ЛУКОЙЛа.

У ЛУКОЙЛа существует целая система подготовки и воспитания кадров, и сотрудничество с Политехом – её основа. В подтверждение всего две цифры: Компания работает в 50 странах мира, более 2,5 тысяч её сотрудников – это выпускники Политеха. Но и это ещё не всё! Студенты Корпоративных групп ЛУКОЙЛа по окончании обучения гарантированно станут сотрудниками Компании.

Более подробно о приёме документов у поступающих можно узнать здесь.

Также о своём желании учиться в Корпоративных группах ЛУКОЙЛа вы можете сообщить специалисту Компании Елизавете Воробьёвой: +7 (342) 235-67-38, Elizaveta.Vorobieva@lp.lukoil.com

В 2014 году в Пермском Политехе открылись три базовые кафедры, созданные при участии основных предприятий Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: кафедра «Инновационные технологии добычи нефти и газа» создана и работает при ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ; кафедра «Нефтегазовый инжиниринг» создана при Пермском филиале ЛУКОЙЛ-Инжиниринг; кафедра «Переработка нефти и газа» работает на базе нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез.

С 2020 года начался набор студентов в корпоративные группы. Сейчас ребят обучают по трём специальностям: «Нефтегазовое дело», «Прикладная геология», «Нефтегазовые техника и технологии». Количество студентов ежегодно увеличивается. Набор 2022 года в корпоративные группы осуществлён полностью на бюджетные места. Также в 2022 году ЛУКОЙЛ завершил строительство двух новых общежитий. Здания оборудованы Wi-Fi-роутерами, каждая комната оснащена системой «умный» дом и технологией распознавания лица.

Строительство филиала Пермского Политеха в Когалыме стало прорывным шагом. Практико-ориентированное обучение единовременно смогут проходить 380 студентов по профильным направлениям деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» на основе интеграции образования, науки и производства.

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