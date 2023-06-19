«Ищет девушек на сайте знакомств!» Жителей Прикамья испугала новость об освобождении серийного маньяка

На счету серийника 3 убийства и более 20 нападений. Фото: УСЛЫШАНО ВАЛЕКСЕ | АЛЕКСАНДРОВСК/ВКонтакте

Шокирующая новость о том, что на свободу вышел серийный маньяк Артем Варушкин, полетела по соцсетям с конца мая.

«Александровский маньяк Артем Варушкин, державший в страхе весь город в 2002-2003 годах, вышел на свободу. Он изнасиловал и убил 3 девушек и еще 7 попытался. Получил за свои преступления пожизненный срок. Но суд удовлетворил его просьбу о досрочном освобождении», - говорилось в заголовке поста.

Пост том, что Варушкин якобы освободился. Скриншот: /t.me/aleksandrovsk59

Не удивительно, что после этой публикации в группе стали появляться тревожные комментарии местных жителей. Одни всерьез поверили, что маньяк освободился, другие заподозрили, что новость – фейк.

«Что теперь нам делать, как на работу ходить?», «Ужас! Зачем таких отпускать вообще, за детей страшно!», «Ерунда это все, сидит и сидеть будет. Закидывают фейки ради лайков и комментариев», - дискутировали жители Александровска.

Мы узнали, где сейчас находится серийный маньяк, но перед этим решили вспомнить его кровавое прошлое.

Из морского пехотинца - в серийного маньяка

Артем Варушкин рос тихим и неприметным ребенком. В школе сидел на последней парте, не любил выходить к доске и не общался с одноклассниками. Друзей не имел, но замкнутость не всегда говорит о психических отклонениях, поэтому никто и предположить не мог, что из тихого мальчика вырастет серийный маньяк, тем более его мать. Даже после ареста сына она отказывалась верить в чудовищное обвинение, которое ему предъявили.

Насиловать и убивать женщин Варушкин начал вскоре после армии. Отслужив с отличием в морской пехоте, дембель вернулся в родной город, поселился у мамы, устроился на железную дорогу и… начал беспробудно пить.

Алкоголем Варушкин пытался залить горечь предательства: когда Артем служил в армии, его бросила девушка. Общение со слабым полом и так приводило невысокого и непривлекательного молодого человека в ступор, а нож в спину от единственной дамы, чье сердце ему удалось растопить, и вовсе погрузил Варушкина в отчаянье, переросшее в жестокость ко всем женщинам.

Невысокий, но физически развитый морской пехотинец действовал одним и тем же способом: своих жертв он выслеживал поздно вечером или рано утром - когда улицы Александровска сильно пустеют. Женщин он оглушал одним прямым ударом в лицо или в шею, после которого они обычно теряли сознание. После чело срывал с них одежду, насиловал и убивал. А иногда грабил.

Первая кровь

5 декабря 2002 года небольшой городок на севере Пермского края потрясло убийство матери двух малолетник детей. Молодую женщину сперва жестоко избили (на ее лице и теле оперативники насчитали 10 ударов тупым предметом – Ред.), после изнасиловали и задушили собственной рубашкой.

По рассказам родственников, в тот день Настя (имя изменено – Ред.) поссорилась со своим мужем. Они оба работали на машзаводе. Чтобы сгладить ссору, женщина пошла встречать его с работы. Домой Настя уже не вернулась. Ее тело нашли через месяц в сугробе рядом с домом.

Убийства в маленьком Александровске - на тот момент население города составляло 19 тысяч человек - случались крайне редко и по большей части на почве традиционного для российской глубинки беспробудного пьянства.

Но такого, чтобы алкоголики на улице насиловали женщин, за всю историю уголовного розыска в городе не случалось. В поисках убийцы опера первым делом проверили всех лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления сексуального характера. Приоритетной была версия, что убийство совершил заезжий преступник, а, значит, раскрыть преступление будет крайне сложно.

Особый почерк

Через полтора месяца после убийства Насти, 21 февраля 2003 года, в гаражном кооперативе случилось новое убийство, схожее с первым: женщину избили, раздели, изнасиловали и задушили.

Оставленные на жертве биологические следы говорили о том, что они принадлежат одному и тому же лицу. Еще одной знаковой деталью было и то, что обе убитые женщины работали на Александровском машиностроительном заводе. По городу пошел слух, что серийный убийца выбирает свои жертвы только среди работниц этого предприятия.

Женщин встречали с работы

В городе началась паника: мужья запрещали женам задерживаться в гостях, родители не отпускали дочерей на дискотеки, администрация машзавода выделила спецтранспорт, который развозил сотрудниц по домам.

Мужчины, объединились в группы, ходили на завод встречать у проходной своих жен. К этому времени над раскрытием преступления уже работала бригада сотрудников Угро из главка УВД по Пермской области, а весь личный состав Александровского УВД перевели на круглосуточный режим работы: днем и ночью патрулировались улицы, скверы, гаражные кооперативы…

Ходили слухи, что местные уголовные авторитеты объявили вознаграждение среди своих за поимку маньяка, но братва была готова безвозмездно «разобраться» с серийником.

В ночь на 24 февраля, через три дня после своего второго убийства, маньяк напал на молодую женщину. После сильного удара в затылок она упала лицом в снег. Когда преступник стал сдирать с жертвы одежду, показалась фары проезжающей машины. Она и спасла жизнь припозднившейся прохожей. Преступник стал удирать, а водитель «Нивы» успел разглядеть, что человек был невысокого роста.

Еще через три дня, вечером 27 февраля, маньяк совершил еще одно преступление. Он ударил женщину кулаком в лицо, загнул за спину руку и завел на веранду детского сада. Там сильно избил, раздел, изнасиловал и задушил шейным платком.

«Неудачные» нападение

В следующие пять месяцев убийства в Александровске прекратились. Нет, Варушкин не залег на дно, он продолжал нападать на женщин, но, на языке следователей, «не убивал по независящим от него обстоятельствам».

- В июне 2003 года я напал на девушку в утреннее время по улице Жданова. Она подошла к магазину охотник я толкнул ее в спину она упала возле двирей, я почювствовал опастность и убежал. Все нападения я совершал с целью изнасилования», - такие показания на следствии давал Варушкин ( пунктуация и орфография сохранены – Ред.)

К июлю у милиционеров было несколько фотороботов преступника, составленных по показаниям потерпевших. Но описания маньяка сильно разнились, поэтому операм оставалось лишь круглосуточно патрулировать улицы.

Задержание

12 июля около 5 часов утра старший милицейского патруля Константин Морозов во время обхода территории услышал доносящиеся из подъезда женские крики. Прибежав на шум, он увидел лежащую на полу избитую, полураздетую женщину, а рядом стоял тот, кто полгода держал в страхе весь Александровск.

По воспоминаниям бывшего оперативника Дмитрия Третьякова, сперва Варушкин отрицал все предъявленные ему обвинения, но после ДНК-экспертиз «идти в отказ» было уже бессмысленно, и Варушкин пошел на сделку со следствием.

Приговор

Суд над маньяком шел около недели. Его обвиняли в трех убийствах и более 20 эпизодах нападения на женщин. Единственным журналистом, кто присутствовал тогда на судебных заседаниях, был Владимир Потехин. Далее публикуем выдержки из его материала:

«Все это время судья областного суда Швецов, государственный обвинитель, прокурор отдела государственного обвинения областной прокуратуры Казаринов, адвокат Кураев пытались понять, как обычный человек мог превратиться в чудовище. Признаться, я больше не встречал краевых судей, которые бы приглашали журналистов на процессы, - говорит Потехин.

Свое решения пригласить на заседание журналиста судья объяснил так:

- Я Вас приглашаю, потому что хочу, чтобы Вы рассказали, как пьянство, пороки людские ломают бесценные человеческие жизни. Донесите до людей свою гражданскую позицию…

В течение всего судебного процесса серийный убийца Варушкин сидел тихо и смотрел в окно на школу, в которой он когда-то учился. На суде Варушкин заявил, что если бы его не арестовали, то он бы продолжал насиловать и убивать».

Судебная психиатрическая экспертиза

Амбулаторная судебная психиатрическая экспертиза, проведенная для определения дееспособности подсудимого, пришла к выводу, что Варушкин хроническим психическим расстройством не страдает. У него нет снижения интеллекта, нарушения критических способностей. Как считают врачи, преступления он совершил в состоянии простого алкогольного опьянения. При этом его преступные действия были последовательными и мотивированными. Отсутствовали признаки психоза. По своему психическому состоянию мог осознавать фактический характер, общественную опасность совершаемых преступных деяний.

«Жизнь этого человека как бы заканчивается»

Преступник так и не объяснил причину своей жестокости. На вопросы, зачем насиловал, отвечал: хотелось интимной близости, а душил, так как боялся, что могут опознать и посадить в тюрьму.

- Жизнь этого человека как бы заканчивается, - сказал на процессе адвокат Варушкина.

Понял ли это сам обвиняемый? Наверное, понял. Пока шло следствие, он сидел в СИЗО. Его сосед по камере, обычный уголовник, узнав о преступлениях, совершенных Варушкиным, спасая свою «репутацию», во время ужина вылил на него кружку кипятка. Уголовника перевели в другую камеру. По воровским понятиям, если бы он этого не сделал, сам бы стал изгоем в криминальной среде. Поэтому преступник предпочел совершить новое преступление, чем сидеть в одной камере с насильником.

В своей обвинительной речи в качестве меры наказания прокурор потребовал назначить Варушкину пожизненное заключение.

Последнее слово

Заключительное судебное заседание, когда Варушкину предоставили последнее слово, было открытым. Он встал, его правая щека была обожжена кипятком, время от времени он морщился от боли. Говорил он долго, возможно, считал, что чем дольше будет говорить, тем больше шансов получить снисхождение у судьи.

Речь его часто прерывалась слезами. Убийца плакал от жалости к себе. Родители, мужья убитых женщин вытирали слезы, оплакивая невосполнимые утраты любимых людей. Варушкин попросил прощения у родственников убитых им женщин, сказал, что полностью осознал свою вину, раскаялся и умолял не назначать ему наказания в виде пожизненного лишения свободы…

Суд согласился с доводами государственного обвинения и 24 ноября 2003 года приговорил 21- летнего Артема Варушкина к пожизненному заключению с отбыванием наказания в тюрьме особого режима.

«Поменял фамилию и сидит на сайте знакомств»

- Вчера гулял в городском парке, - писали жители Александровска после опубликованного поста об освобождении маньяка

- Вы точно не могли обознаться? - спросили мы у автора сообщения

- Его видела моя мама, думаю, она не могла обознаться, хоть и двадцать лет прошло, но узнать его можно, - ответила нам автор сообщения.

Еще один пост о якобы вышедшем на свободу Варушкине с обсуждением местных жителей. Скриншот: [ПА] Подслушано Александровск/ВКонтакте

Некоторые жители Александровска также упорно доказывали нам, что Варушкин освободился, что он поменял фамилию, сидит на сайтах знакомств и живет в доме у своей матери. Но из всего сказанного обеспокоенными местными жителями, правдой оказалось лишь малая часть, и то в искаженном варианте.

Действительно, в свое время Артем Варушкин обратился в ЗАГС Александровска с заявлением «о выдаче ему сведений из его первоначального свидетельства о рождении, с указанием его данных и записью о родителях из книги записей о родителях». Эти данные, по заявлению самого Варушкина, были ему нужны «для правильного составления заявления, для обращения в суд, о восстановлении его первоначального свидетельства о рождении, так как усыновитель Варушкина не является его родителем». Дополнительно Варушкин заявил, что желает изменить свою фамилию - на фамилию родного отца, а не усыновителя.

Однако Александровский городской суд отказал Варушкину в предоставлении этих данных и смене фамилии.

«Из приведенных норм следует, что разглашение тайны усыновления под угрозой привлечения к ответственности в установленном законом порядке не допускается против воли усыновителей. Сведения об отце указаны со слов матери. Суд, проанализировав представленные доказательства, полагает, что ответчик Отдел ЗАГС Администрации Александровского муниципального района Пермского края обоснованно отказал в предоставлении сведений об усыновлении Варушкина Артема Валентиновича. Тайна усыновления не подлежит разглашению и охраняется законом и эти положения устанавливают бессрочный запрет на разглашение тайны усыновления ребенка», - говорится в решении суда.

«Я добрый и отзывчивый, девушки – пишите»

Варушкин действительно сидит на сайте знакомств. Свою анкету он зарегестрировал в феврале 2014 года, и она обновляется.

Артем Варушкин, 40 лет. По знаку зодиака я - Дева. По китайскому календарю родился в год Собаки. Хочу переписываться с девушкой. Очень жду общения!!! Девушки пишите я добрый и отзывчивый молодой человек! – пишет о себе маньяк.

В целях знакомств говорится: дружеские отношения, флирт, любовь;

В то же время Варушкин не скрывает, что сидит в тюрьме. На сайте он указал адрес своей колонии.

Анкета Артема Варушкина на сайте знакомств.

Достоверный источник «Комсомолки» сообщил:

«Появившаяся в соцсетях информация о том, что из мест лишения свободы освободился Артем Варушкин, приговоренный к пожизненному лишению свободы 23 ноября 2003 года, не соответствует действительности. В настоящее время осужденный Варушкин продолжает отбывать наказание в исправительной колонии №2 в городе Соликамск, более известной как «Белый лебедь». Варушкин не обращался в суд о смягчении или изменении приговора, также он не подавал заявления по вопросу рассмотрения об УДО, поскольку срок его заключения еще не достиг 25 лет.

В России Уголовно-исполнительный кодекс позволяет осужденным на пожизненное лишение свободы подать в суд прошение об условно-досрочном освобождении (УДО), если срок их заключения достиг 25 лет. В случае отказа можно подавать повторное прошение каждые пять лет», - сообщил «КП-Пермь» осведомленный источник.

Жители Александровска могут спать спокойно. Артем Варушкин, сидел, сидит и будет сидеть.

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