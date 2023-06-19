В Пермском крае холода отступят в конце недели

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье на этой неделе снова холодно и пасмурно. Ночью заморозки сохранятся. Местами температура может опускаться до -3 градусов. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 19 июня, облачно. Температура днем не поднимется выше +9…+14 градусов. Возможны небольшие дожди, особенно по востоку региона. Ветер северный до 11 м/с. Во вторник погода не изменится. Температура останется прежней. Также пройдут кратковременные дожди.

В среду, 21 июня, облачности и осадков станет меньше. Температура немного повысится. Ночью будет +2…+7 градусов, а днем +11…+16. В четверг без осадков. Станет еще на пару градусов теплее. Днем температура составит +13…+18 градусов. В пятницу будет солнечно. Столбики термометров поднимутся до +17…+22 градусов.

По предварительным прогнозам, в выходные будет тепло, но с дождями.