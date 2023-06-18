Главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов: Мое основное хобби - это хирургия

Анатолий Касатов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Анатолий Владимирович, вы - главный внештатный хирург Пермского края. Подведите итоги года: чего достигли, чем гордитесь?

- Это первый постковидный год. Основная задача по всей стране - это восстановление полноценной работы хирургической службы. Открылись все отделения, которые ранее были перепрофилированы, вернулись к своей работе специалисты. На прежние объемы выходит количество прооперированных пациентов, проведенных операций, в том числе, высокотехнологичных.

Я по основной специальности - торакальный хирург, и могу сказать, что нет таких операций в легочной хирургии, которые делаются в стране и которые не делаются в Пермской краевой клинической больнице.

- Чем объяснить, что старшеклассники, поступая в ПГМУ, хотят быть хирургами?

- Во-первых, это некая юношеская романтика. Еще в те времена, когда мы поступали тогда еще в Пермский медицинский институт, каждый второй хотел быть хирургом. Но стали отнюдь не многие. Я себя хирургом не видел. В силу наследственности мне была ближе микробиология. На самом деле, это интересная и сложная специальность. Это некий симбиоз науки, врачевания, ремесла в хорошем смысле этого слова, поскольку здесь надо работать руками. Это достаточно тяжелый путь в профессию, потому что, как бы старательно ты не учился, что у тебя будет получаться руками, будет понятно только через 5-6 лет. С другой стороны, это крайне рискованная специальность, порой вы имеете дело с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. Не всегда пациенты и их родственники оценивают вашу работу объективно. Порой это тяжелая и грязная работа. У людей, которые приходят в специальность и закрепляются в ней, приверженность к специальности становится частью жизни. Как правило, остаются немногие и работают там практически всю жизнь. И для того, чтобы это было так, их надо готовить с институтской скамьи.

- А кем вы мечтали стать в детстве?

- Мечтал быть и летчиком, и физиком-теоретиком. Мои родители - микробиологи, и стремления сразу «идти в хирурги» у меня не было. Сначала хотел понять суть профессии. Поэтому в конце второго курса пришел в Пермскую клиническую больницу, тогда еще областную, дежурил по ночам. С тех пор не прошло и дня, чтобы я не побывал в стенах этой клиники. На четвертом курсе меня увлекла легочная хирургия. Мой учитель Евгений Антонович Вагнер - в те времена ректор мединститута - тоже торакальный хирург.

- В Прикамье растет достойное поколение хирургов?

- Сейчас, к счастью, на мой взгляд, меняется система медицинского образования, и мы восстанавливаем достижения еще с советской педагогической медицинской школы.

Я думаю, что прогресс будет виден в самое ближайшее время. В работе хирурга важна и человеческая порядочность, и профессиональная медицинская порядочность, поскольку мы имеем дело порой с очень сложными случаями и с критическими ситуациями. Здесь важна преданность профессии в хорошем смысле этого слова, это не фанатизм, это просто постоянное желание совершенствоваться и учиться, чем больше ты учишься и занимаешься самообразованием и самоподготовкой, тем лучше ты понимаешь, что знаешь ты на самом деле очень мало, и лишь те люди, которые знают немного, считают, что они знают все. Здесь безусловно необходимо общение с коллегами из других вузов и лечебных учреждений. Потому что только при постоянном общении мы можем обогащать свои знания, делиться своими маленькими наработками и можем успешно двигаться вперед. И должно быть искреннее уважение к своим коллегам и пациентам. При наличии этих составляющих, при безусловном трудолюбии, при умении учиться и хорошей научной и учебной подготовке, я думаю, что будет все получаться. Это тяжелый труд, он подходит не всем, но мы всегда рады учить тех студентов и тех молодых врачей, которые заинтересованы в нашей специальности.

- Часто говорят, что в медучреждениях не хватает кадров. Касается это хирургов?

- Много или мало - понятие относительное. Если смотреть статистику по стране, в Пермском крае неплохая ситуация по обеспеченности хирургами. Есть проблема в первичном звене, это безусловно. Это важная и непростая работа, но каждый молодой хирург стремится в крупный стационар, и это естественно. В свое время была система подготовки, когда была интернатура, ординатура и обязательные три года отработки. Мы могли подбирать кадры. Они проходили все ступени этой специальности. Сейчас немного видоизменилась система, посмотрим, как это будет далее, но дефицит относительный, он есть всегда и во всех специальностях. У нас достаточно высок средний возраст хирургов. Мы занимаемся со студентам 5-6 курсов. Они у нас проходят ординатуру, в принципе, имеем полное право оценивать их подготовку. За последние лет 5-6 контингент ребят поменялся, у них появился блеск в глазах, они стали лучше готовиться, им интересно работать, поэтому, я думаю, ситуация будет выправляться.

- Какие качества должны быть у хирурга?

-Достаточно большое влияние оказывают те люди, у которых ты имеешь возможность учиться. Мне очень повезло с учителями - это академик Вагнер, учеником которого мне посчастливилось быть. Это по сути вся хирургическая клиника Евгения Антоновича, где, пожалуй, каждый профессор и доцент был звездой. Это профессор Суханов - создатель кардиохирургической школы в Пермском крае и один из лучших кардиохирургов мира. Нам надо стараться быть похожими на своих учителей, и тогда мы сможем растить достойную смену.

- Говорят, «лучший друг хирурга - это скальпель». Вам хватает времени на семью?

-В этом плане любая экстремальная медицина - это крайне сложная специальность, не всем это подходит. Она всегда идет в ущерб свободного времени, просто иногда нужно уметь пользоваться и радоваться малому, но основную часть своей жизни вы будете вынуждены проводить на работе. Это можно принимать или нет, поскольку, если вы хотите стремиться к вершинам мастерства, другого пути нет.

- Какое у вас хобби?

- Я много лет занимаюсь дайвингом. Интересный вид спорта, есть определенный адреналин. Люблю кататься на горных лыжах. Хобби это не назовешь. Когда говорят о слове «хобби», можно говорить о нумизматах, филателистах, и для них это смысл жизни, а работа - это лишь приложение.

Те, кто занимается хирургическими проблемами, обычно круглосуточно на телефоне. Должна быть постоянная связь с клиникой. Если следовать этой логике, у нас основное хобби - это хирургия, а все остальное - это возможность отключить мозги, немного расслабиться, сменить род деятельности и поддерживать себя в хорошей физической форме.