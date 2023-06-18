Владимир Шахрин рассказал, как в Перми «Чайфу» пообещали всего полгода жизни

"Чайф" выступил на корабле Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 июня в Перми состоялся невероятный концерт «Чайфа», которым открылся летний фестиваль «Город встреч». К набережной, на которой собралось несколько тысяч пермяков, подошел теплоход «Хирург Разумовский». На верхней палубе была установлена сцена, на которой и выступала знаменитая группа из соседнего Екатеринбурга. И во время концерта постоянно звучала тема встречи двух городов, каждому из которых этим летом исполняется 300 лет.

- Екатеринбург находится в Азии, так что мы - азиаты, которые приехали к вам, в европейский город Пермь, - пошутил Владимир Шахрин:

Кроме самих «чайфов» в концерте приняли участие наши известные земляки. Актриса Зоя Бербер спела с рок-группой песню «Не со мной».

- Как я рада, что родилась в этом городе, - сказала она. – Поздравляю всех с 300-летием Перми.

Владимир Шахрин и Зоя Бербер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солист Пермского театра оперы и балета Эдуард Морозов пел вместе с «чайфами» песню «Ой-йо». А еще «Чайф» исполнил песню «Счастье не за горами», написанную Иваном Лару. Ее группа подготовила специально к этому концерту по просьбе режиссера фестиваля Ильи Авербуха. Две песни прозвучали в сопровождении оркестр русских народных инструментов Пермской краевой филармонии.

На набережной собралось несколько тысяч пермяков, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пермь для нас – знаковый город, - рассказал Владимир Шахрин. - Первая наша полноценная гастроль была именно в Пермь, она состоялась зимой 1987 года. Мы приехали сюда вместе с «Наутилусом Помпилиусом», жили тогда в общежитии на улице Металлистов. И тогда же впервые про нас написали в газете. Это была какая-то пермская газета, названия сейчас не вспомню. И автор статьи отозвалась о нас не слишком восторженно. Написала, что «Наутилус Помпилиус» - это еще ничего, симпатичные ребята, а «Чайф» - вообще непонятно что за исполнители, которых через полгода забудут. Ну, как видите, ошиблась на 37 с половиной лет.

Насколько ошибалась автор той статьи, было видно на набережной, где пермяки танцевали и подпевали любимой группе. Прозвучали самые известные песни: «Оранжевое настроение», «Не спеши ты нас хоронить», «Кама-река»…