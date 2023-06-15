По улицам Перми бегает разъяренный сурикат и кусает людей

Бешеного суриката забрали неизвестные люди и увезли в неизвестном направлении . Фото: скриншот видео паблика "Мой город Пермь"

В паблике «Мой город Пермь» появилось видео с сурикатом, бегающим во дворах на улице Вильямса. Необычного для городского пейзажа зверька встретила пара пермяков. Молодые люди решили подойти поближе и погладить экзотическое млекопитающее, однако знакомство оказалось не очень приятным.

- Сегодня утром мне позвонил мой молодой человек со словами: «Лена, срочно выходи на улицу, ты должна это увидеть!». Когда я спустилась во двор и увидела суриката, то очень удивилась тому, как он мог тут оказаться, - рассказывает пермячка Елена.

По словам Елены, сперва сурикат выглядел испуганным и вел себя очень осторожно. Девушке захотелось погладить зверька ,ведь раньше она видела их только в клетках, а тут пушистый гость бегает на расстоянии вытянутой руки.

- Никакой еды у нас с собой не было, поэтому мой молодой человек положил на ладонь кусочек пластмассы и протянул зверьку, - продолжает Елена. - Мы так иногда приманиваем белочек в парках: если нет еды, кладем на ладонь шишку или то, что окажется под рукой. Конечно, мы не планировали кормить его пластмассой, а просто пытались приманить. Но он вдруг начал нападать, прыгать и укусил моего парня.

Елена позвонила в городской зоопарк и рассказала о бегающем сурикате. Но там ей ответили, что зверей с улиц не забирают и посоветовали позвонить в МЧС. В МЧС сказали, что спасают только застрявших животных, а бегающие - не их профиль.

- Тогда я позвонила в контактный зоопарк. Также рассказала о бегающем зверьке и спросила, не опасен ли укус такого зверя, - продолжает Елена. -Меня успокоили, сказав, что сурикат, скорее всего, домашний, и бешенством вряд ли болеет. Но посоветовали поставить прививку от столбняка.

Пара сходила в травмпункт, где укушенному парню все же поставили две прививки - от бешенства и столбняка.

- Возвращаясь домой, я держала связь с сотрудниками зоопарка - они хотели приехать и забрать зверька. Но когда мы подошли к дому, его уже не было, как рассказала одна из местных жительниц, суриката забрали так называемые защитники природы.

Но что это за защитники природы, никто не знает. В контактном зоопарке тоже недоумевают, где сейчас зверек.

- Мы уже собирались за ним ехать, но нам позвонили местные жители и сказали, что его забрали. На наш вопрос: Кто? Ответили, что защитники природы. Что за защитники природы такие, мы ума не приложим. Вообще суриката поймать не так-то просто, и откуда взялись эти люди, кто их вызвал, и куда увезли зверя - загадка, - рассказала сотрудница контактного зоопрака.

«Комсомолка» также обеспокоенна судьбой экзотического зверя и будет разбираться, кто и куда его увез.

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