Игорь Костолевский пообещал представить некоторые из спектаклей в Перми Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

27 августа откроется фестиваль «Золотая маска в Перми». Ведущие российские театры из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска привезут в Пермь спектакли, отмеченные национальной театральной премией «Золотая маска».

Большинство «золотомасочных» спектаклей будут показаны на сцене Театра-Театра, который начиная с 2011 года, ежегодно становится участником Национальной театральной Премии. В этом году, например, спектакль «Три товарища» Театра-Театра стал лауреатом в номинации «Лучший мюзикл», а Татьяна Виноградова получила премию как лучший дирижер.

- Это потрясающий театр, где сложился мощный коллектив замечательных артистов¸ где есть замечательные спектакли – по-настоящему современные и по-настоящему трогательные, - отметил народный артист РоссииооссРо, президент национальной премии «Золотая маска» Игорь Костолевский. - Мы рады и счастливы, что будем представлять спектакли на вашей сцене. Мы знаем, что в Пермь можем привозить не только проверенные и успешные спектакли, но самые сложные и самые спорные, которые вызывают много вопросов. И сейчас привозим спектакли, что называется, на разный вкус.

Что покажут?

27 и 28 августа на сцене Пермского Театра-Театра будет показан спектакль «Сын» (18+) Российского академического молодежного театра, получивший премию за лучшую мужскую роль второго плана.

- Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас, - говорит о своей постановке режиссер Юрий Бутусов.

А 30 августа этот же театр представит одну из самых заметных премьер сезона - «Душа моя Павел» (16+), поставленный художественным руководителем театра Алексеем Бородиным.

Сюжет рассказывает о семнадцатилетнем Павле Непомилуеве, который в начале 1980-х приезжает в Москву из «закрытого» города, с треском проваливается на вступительных экзаменах, однако, по счастливому стечению обстоятельств, все же становится студентом знаменитого филфака МГУ.

- Эта история возвращает меня во времена моей молодости, времена переломные, а потому необычайно интересные, когда одни все еще верили в светлое будущее и окружающую их «стабильность», другие же точно знали, что совсем скоро от привычного мира уже ничего не останется, - рассказывает режиссер Алексей Бородин.

5 и 6 сентября Новосибирский музыкальный театр покажет мюзикл «Фома» (16+), отмеченный тремя «Золотыми Масками»: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая роль второго плана».

3 и 4 октября в Пермь приедет Александринский театр со спектаклем «Товарищ Кисляков» (18+), победившим в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме». Основой спектакля стал сатирический роман прозаика 1920-х годов Пантелеймона Романова, главный герой которого на ходу переобувается из интеллигента в пролетарского активиста в кирзовых сапогах.

7 и 8 октября Малый драматический театр – Театр Европы представит сценическую версию романа «Братья Карамазовы» (16+) в постановке режиссера Льва Додина. А завершат программу 7 и 8 ноября гастроли Новосибирского театра «Старый дом» со спектаклем «Танцующая в темноте» (18+) по одноименному фильму Ларса фон Триера.

Фестивали «Золотой маски» проходят в разных городах. И показы спектаклей на них отличаются тем, что они до самой последней мелочи соответствуют тому, как их поставили на родной сцене: никаких сокращений состава, приспособленных декораций.

Представить некоторые из спектаклей в Перми пообещал сам президент «Золотой маски».

- Я постараюсь при первой же возможности приехать в Пермь, - сказал Игорь Костолевский. – Я очень люблю бывать в вашем городе.

Все «золотомасочные» спектакли пройдут в Театр-Театре, за исключением «Танцующей в темноте», который можно будет увидеть в Пермском ТЮЗе. Продажа билетов на спектакли фестиваля уже началась. Их стоимость от 600 до 6000 рублей.