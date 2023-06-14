«Откройте ячейку, возьмите справку!»: пермские МФЦ внедряют постаматы для выдачи готовых документов

Чтобы получить готовые документы, надо ввести код из СМС - и ячейка откроется.

Чем меньше времени занимает получение той или иной государственной услуги - тем удобнее для жителей. Это прекрасно понимают в МФЦ Пермского края, поэтому там регулярно внедряют новшества, позволяющие посетителям сократить время ожидания.

На днях в одном из пермских МФЦ добавился новый способ получения госуслуг. Теперь, приходя в отделение за готовыми документами, не нужно брать талон в электронную очередь, - получить их можно в постамате. Оборудование для автоматизированной выдачи заявителям результатов начало работу в филиале «Центральный-2» на улице Куйбышева, 9.

Достаточно ввести код

Получить документы в постамате можно по 22 услугам, среди которых выдача справки об отсутствии судимости, разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних, охотничьего билета.

Причем ничего сложного в использовании нового сервиса нет. При обращении за услугой человеку достаточно выбрать способ получения документов - через постамат или в «окне» у специалиста.

Если пермяк предпочел получать документы в постамате, через некоторое время ему придет СМС об их готовности. После этого можно прийти в удобное для себя время в МФЦ и самостоятельно забрать их из ячейки. Для этого необходимо ввести код из СМС в систему постамата - и ячейка откроется.

- Новый сервис значительно экономит время. Заявитель забирает документы в удобное для него время, без ожидания в очереди.При востребованности мы планируем установить постаматы и в других крупных МФЦ Перми и Пермского края, - рассказал Сергей Кудымов, начальник управления информационных систем ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ».

В учреждении также отмечают, что благодаря использованию постаматов уменьшаются трудозатраты, повышаются эффективность работы и качество оказания государственных и муниципальных услуг. Специалисты не тратят время на поиск и выдачу документов в момент обращения заявителя, высвобождая его для совершения других, более сложных операций. Тем самым сокращаются очереди и время обслуживания посетителей.

Цифровые сервисы становятся доступнее

Пермский краевой МФЦ постоянно проводит работу по совершенствованию деятельности и внедрению инновационных технологий. Так, в прошлом году в торговом центре «Спешилов» (г. Пермь, ул. Спешилова,114) был запущен в работу телетерминал МФЦ. С помощью инновационного устройства жители могут в электронном виде подать заявления на получение государственных услуг. При необходимости можно связаться с оператором контактного центра, который сможет проконсультировать по услугам, а также удаленно помочь оформить заявление.

Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно говорил о необходимости повышать доступность цифровых сервисов для комфорта и безопасности жителей.

- Электронные сервисы удобны для населения, они помогают экономить время. А также делают работу государственного аппарата максимально прозрачной,- подчеркивал глава региона.

БУДЬ В КУРСЕ

Пермский край вошел в число лидеров по развитию сети МФЦ

Министерство экономического развития РФ опубликовало итоги мониторинга эффективности деятельности многофункциональных центров «Мои документы» за 2022 год. Такой рейтинг публикуется впервые. Мониторинг осуществлялся по четырем основным направлениям - доступность для заявителей получения государственных и муниципальных услуг, качество, клиентоцентричность и сервисность обслуживания, а также уровень внедрения цифровых технологий, применение в МФЦ новаторских решений и внедрение новых направлений обслуживания.

Высокий уровень эффективности организации сети многофункциональных центров показали 35 регионов. Пермский край по итогам 2022 года вошел в группу лидеров с наиболее высокой эффективностью организации.