«Телефон был в крови и волосах!» Пермяку за зверское убийство жены грозит 15 лет

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

- Там на втором этаже у лифта женщина лежит – вся в крови, а рядом какой-то ненормальный суетится, - закричали жительницы многоэтажки по улице Братская, сбежав по лестничной клетке к вахтеру. – Вызывайте скорее полицию и медиков!

Телефон был в крови и волосах

Страшные события произошли поздним вечером 19 мая. Роман и Валентина прожили в гражданском браке 30 лет. И ровно половину этого срока мужчина нигде не работал, сидел у супруги на шее.

Женщина работала продавцом в киоске. Приносила деньги в семью, а мужчина якобы вел хозяйство. И почему-то по пьяни ревновал свою взрослую Валентину к каким-то несуществующим ухажерам.

Очередная ссора также вспыхнула на почве ревности. Мужчина около 20 минут бил свою 62-летнюю супругу руками и ногами. Выбил Валентине протезы.

Несчастная пыталась обороняться, закрывалась от мучителя, пыталась убежать на лестничную площадку. Позднее под матрасом был обнаружен сотовый телефон жертвы весь в крови и волосах погибшей.

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

«Ты зачем убил Валю?»

А ведь Валю можно было спасти! Если бы люди вмешались, пришли на помощь. Пара жила в трехкомнатной квартире, где в соседней комнате спал родной младший брат Романа. Мужчина слышал, когда сожители начали ругаться, но надел наушники, чтобы крепко уснуть. Проснулся уже от криков соседей: «Ты зачем убил Валю?»

Слышала глухие удары из квартиры и вахтер. Но в тот день женщина впервые вышла на новую работу и решила, что кто-то или мяч гоняет, или ночью затеял ремонт.

Поняв, что супруга мертва, Роман вернулся в квартиру и спрятался под одеяло на кровати. Реанимационная бригада врачей не смогла спасти женщину. Потерпевшая скончалась от сочетанной травмы тела и разрывов внутренних органов.

Фото предоставлено читателем "Комсомолки"

Не хотел убивать

- Уголовное дело возбуждено по статье - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Наказание до 15 лет лишения свободы. Мужчина ранее не судим, арестован. Говорит, что убивать женщину не хотел, - сообщила следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Екатерина Крупенина.

Оплакивает маму дочь Валентины от первого брака. Девушка сколько раз говорила матери: «Уходи от него!». Но женщина отвечала: «Как он один без меня будет?».

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