Отключение воды в Перми 13 июня 2023: список адресов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания «Т Плюс» с 13 июня приступают к проверке теплосетей на прочность и плотность в микрорайонах Закамск, Рабочий поселок, Крохалева, Балатово, Железнодорожный и других. Публикуем список адресов, где пересохнут краны горячего водоснабжения

Гидравлические испытания с 13 по 17 июня

ул. Богдана Хмельницкого, 13а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 35, 36, 37, 39, 40;

ул. Ласьвинская, 18, 22а, 24, 28а, 30а, 32, 56, 56а, 56б, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64а, 68б, 72а;

ул. Автозаводская, 25, 25а, 26, 26а, 27а, 27, 27/1, 27/2, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 32а, 34, 34а, 37;

ул. Астраханская, 3, 5;

ул. Закамская, 20, 22, 24, 24а, 26, 32, 35а, 36, 38;

ул. Кировоградская, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;

ул. Магистральная, 10, 12б, 12а, 14, 14а, 16, 20, 22;

ул. Маршала Рыбалко, 25, 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 35;

ул. Адмирала Нахимова, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 23а, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37;

ул. А. Невского, 25, 26, 27, 28, 30, 32.

Гидравлические испытания: 13 по 26 июня

ул. Советской армии, 3, 5, 9, 11, 31;

ш. Космонавтов, 116, 117, 118, 119, 120, 120/1;

ул. Кавалерийская, 2, 3, 3а, 4, 5;

ул. Баумана, 7, 8, 11/15, 12, 15;

ул. Чайковского, 20, 35а.

ул. Малкова, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Академика Вавилова, 5, 7, 9, 11, 11а;

ул. Мира, 18, 20.

Гидравлические испытания с 14 по 27 июня

ул. Елькина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4;

ул. Камчатовская, 5, 17, 18, 20, 26;

ул. Краснофлотская, 11, 11/1, 11/2, 15, 17, 19;

ул. Куйбышева, 47, 49, 51, 53а, 55, 57, 57а, 58а, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 66, 67;

ул. Механошина, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17/1, 27, 29;

ул. Попова, 58, 58б;

ул. Революции, 58, 58а, 60, 60/1, 62, 62а, 64, 66, 68;

ул. Пушкина, 96;

ул. Успенского, 6, 12, 13, 15, 15а, 16, 17;

ш. Космонавтов, 13, 72, 74, 76, 80, 82а, 82/9;

ул. Парижской коммуны, 49;

ул. Добролюбова, 1, 2, 2а, 4, 4а, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. Дружбы, 7, 9, 11, 13;

ул. Макаренко, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 28/3;

ул. Патриса Лумумбы, 8;

ул. Техническая, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 7;

ул. Тургенева, 6, 8, 10, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 35б, 37, 39, 41;

ул. Халтурина, 2, 4, 6, 8, 8а/1, 10, 12, 14, 16;

ул. Металлистов, 5, 8, 9, 15, 18, 21;

ул. Циолковского, 4а, 4б, 7а, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 23;

ул. Быстрых, 2, 3, 4, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14а, 14б, 15, 17;

ул. Инженерная, 3, 3а, 4, 6, 6а, 10, 12, 14, 14а, 17, 17а, 17б, 18, 36;

ул. Лебедева, 7а, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 25а, 25б, 26, 28;

ул. Чехова, 2, 4, 4а, 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ул. Уральская, 69, 69/1, 74, 75, 76, 76а, 77, 78, 78а, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 91;

ул. Барбюса, 60;

ул. Хрустальная, 5, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 13а, 15, 17, 28, 30, 32, 34;

ул. Индустриализации, 3, 4, 6, 12, 13а, 14, 16, 18, 22;

ул. КИМ, 17, 19, 43, 60, 60б, 64;

ул. Морская, 6;

ул. Работницы, 3а;

Гидравлические испытания с 14 по 28 июня

ул. Вагонная, 3;

ул. Ветлужская, 58, 60, 60а,62, 64, 66, 68, 89, 70, 91, 93, 95, 99, 99, 125;

ул. Заречная, 131, 143, 145, 152, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 162а, 163, 165;

ул. Красноводская, 4, 5, 6, 8, 18, 24;

ул. Хабаровская, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 171, 173;

ул. Белоевская, 1, 3, 5, 49;

ул. Кочегаров, 59, 71;

ул. О. Лепешинской, 43.

Гидравлические испытания с 15 по 28 июня

ул. В. Куйбышева, 118а, 118е, 137;

ул. Вижайская, 5, 7, 8, 9, 10, 12;

ул. Солдатова, 23, 25, 27, 29, 29/2, 29/3, 29а, 29в;

ул. Муромская, 3;

ул. Яблочкова, 9, 36, 38, 38а;

ул. Лодыгина, 37, 39, 45, 49, 51;

ул. Ярославского, 30, 34, 34а, 40, 42, 48, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 63, 67;

ул. Бородинская, 30, 31, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 39;

ул. А. Семченко, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Кавалерийская, 18;

ул. Танкистов, 60, 66, 68, 70, 74, 76, 78;

ул. Советской армии, 33, 33/1, 33/2, 36;

ул. 9-го мая, 27;

ул. Мира, 11в.

Гидравлические испытания с 16 по 29 июня

ул. Советской армии, 37, 45, 47, 49, 51, 60;

ул. Карпинского, 86, 88, 90, 91;

пр. Декабристов, 1, 3, 5, 7, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 22;

ул. Танкистов, 39;

ул. Кавалерийская, 24, 26;

ул. Подводников, 4, 6, 8, 12, 13, 15, 15а, 17.