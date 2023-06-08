Дягилевские сезоны и далекий космос покажет Пермский цирк в новой программе «Эпохи»

Пермский цирк Фото: Павел Шатров

Пермский цирк с 10 июня начинает показ грандиозной программы «Эпохи». Мастера циркового искусства представят номера высочайшего уровня – воздушные гимнасты, эквилибристы, акробаты. Огромную радость и веселье зрителям доставят дрессированные животные, которые будут танцевать в балетном классе, упражняться с мячами как заправские баскетболисты.

Над постановкой программы «Эпохи» работала главный режиссер ФКП «Росгосцирк», заслуженная артистка России Елена Петрикова. По ее замыслу, происходящее на арене действие погрузит гостей от мала до велика в атмосферу самых различных исторических эпох нашей страны. В путешествии сквозь века зрителей будут сопровождать смелые древние славяне, необычные артисты из «Балета Дягилева», летящие сквозь пространство к далеким звездам космонавты, плывущие по зыбким пескам корабли пустыни - верблюды.

Чтобы узнать все подробности этого необычайного путешествия необходимо обязательно прийти в цирк. Совершенно точно, новая программа «Эпохи» не оставит равнодушным ни одного зрителя в зале Пермского цирка.

Программа «Эпохи» в Пермском цирке Фото: Павел Шатров

Перед первым представлением новой программы артисты раскрыли некоторые детали своих по-настоящему эпохальных номеров.

Легкая и грациозная Марина Ли выйдет на арену цирка со своими четвероногими питомцами в номере «Балет Дягилева». Ее подопечные будут выделывать различные па в балетном классе. Компанию веселым королевским и карликовым пуделям составит солист труппы – огромный поросенок Борис. Что интересно, Марина Ли до этого ни разу в жизни не выступала в пуантах – обуви балерины. Для своего нового номера ей пришлось освоить и это искусство.

«Я этому научилась буквально в течение месяца. Как это выглядит со стороны будут решать наши замечательные зрители. По задумке нашего режиссера одним их эпохальных событий в истории страны является балет. Знаменитым на весь мир его сделал Сергей Дягилев. Так получилось, что для Перми это имя очень символично и дорого. Будет очень приятно и ответственно представить номер «Балет Дягилева» именно в вашем городе», - делится Марина Ли.

Номер с балетным классом в свое время придумала легендарная артистка цирка Виктория Сквирская, которая затем передала его Марине Ли.

«Она очень долго выбирала артистов, кому можно передать номер вместе со своими животными. Большая честь, что ее выбор остановился именно на мне», - делится Марина Ли.

Программа «Эпохи» в Пермском цирке Фото: Павел Шатров

Лихое мастерство верховой выездки представит номер «Древние славяне» под управлением Маргариты Мальцевой. По словам исполнителя жокея Евгения Мальцева, работа над номером продолжалась около шести лет. В нем самым сложным оказалось развить необходимый нужный темп, выдержать который удается не каждой лошади.

«Самое сложное для нас – это установить доверительные отношения с нашими подопечными. Главное преодолеть их боязнь, сами же трюки – дело наживное», - считает Евгений Мальцев.

Программа «Эпохи» в Пермском цирке Фото: Павел Шатров

Несомненно, одним из самых загадочных и красивейших номеров станет межгалактическое путешествие с Семеном Брюхановым. В своем номере «Покорение космоса» он работает в колесе Сира. Артист покажет удивительное мастерство и безупречную технику. Удачно подобранное звуковое сопровождение позволят зрителям слиться воедино со звездным небом далеких галактик и мерцающими кольцами планет.

Программа «Эпохи» в Пермском цирке Фото: Павел Шатров

Программа «Лабиринт» Натальи Волковой заставит задуматься о необходимости проведения чемпионата по баскетболу среди медведей. Косолапые будут без промаха забрасывать мячи в корзину, а затем проведут настоящий кроссовый забег!

Об эпохе времен Гражданской войны языком цирка расскажет номер с верблюдами «Белое солнце пустыни» под управлением Игоря Корчагина. На манеже Пермского цирка оживут кадры по мотивам легендарного советского фильма.

Программа «Эпохи» в Пермском цирке Фото: Павел Шатров

Настоящим украшением программы «Эпохи» станет аттракцион в жанре подкидных досок под руководством Вячеслава Черниевского. Акробаты будут взлетать на огромную высоту и мягко приземляться на арену. Что интересно, даже ходули не помешают это делать захватывающе и мастерски. Совершенно точно, это первоклассное шоу будет захватывать дух у детей и взрослых. Постановщики программы по праву считают, что это настоящий гимн мужеству, гибкости и смелости, воли к победе.

Пермский цирк приглашает на программу «Эпохи» с 10 июня по 9 июля (0+). Приходите, будет интересно!

Адрес: г. Пермь, ул. Уральская, 112.

Телефон кассы: 8 (342) 260-47-70.

С афишей представлений можно познакомится на сайте https://www.circus-perm.ru/

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