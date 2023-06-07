Фильм «По щучьему велению», который снимали в Пермском крае, выйдет на экраны в октябре

Емеля - Никита Кологривый Фото: кадр из фильма

Во время фестиваля «Медвежонок» прошли презентации фильмов, которые скоро выйдут на экраны. Один из них - «По щучьему велению», съемки которого проходили, в том числе и в Пермском крае. Местами съемок стали Кунгурская ледяная пещера, река Усьва, Каменный город и Шумихинские скалы.

Чудо-печка лихо ездит по пермскому льду Фото: кадр из фильма

Сюжет старой сказки об Емеле, поймавшем Щуку и загадавшем ей три желания, значительно расширился. Истратив два желания на пустяки, Емеля отправляется в столицу, где встречает царскую дочь Анфису и решает жениться на ней. Но третье желание Емеля пока решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки Анфисы, придется ему действовать без волшебной силы, самому. Но для начала Емеле нужно пройти испытания.

- Наш фильм основан на сказке «По щучьему велению», однако, по сути, мы объединим на экране многих персонажей русского фольклора. В фильме несколько полностью анимированных персонажей: Щука, Кот Баюн, Лягушка, морские коньки. Это сложная многоступенчатая работа. Когда мы снимали эпизод, где Кот Баюн играет на баяне – нам очень понравилось созвучие Баюн и баян - то сначала засняли актера, играющего на музыкальном инструменте, а затем актера, играющего лицо кота. А потом из каждого будут взяты лицо, руки, положение тела в пространстве, - рассказал режиссер-постановщик фильма Александр Войтинский.

На экраны фильм выйдет 26 октября.

Главную роль в сказке «По щучьему велению» исполнил Никита Кологривый, который снимался также в Пермском крае в продолжении фильма про Ивана Семенова – «Иван Семенов: большой поход». В нем он сыграл браконьера.