В Краснокамске 95-летний ветеран труда Серафима Детюкова отпраздновала новоселье

Фото: Павел Шатров

Все-таки мир не без добрых людей, а еще сопереживающих, умеющих откликаться на чужие проблемы и принимать активное участие в их разрешении. Примером тому стала командная работа Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ) совместно с общественными организациями и органами социальной защиты населения Краснокамска.

Главное внимание - ветеранам

В День Победы 9 мая депутат Законодательного Собрания Пермского края, генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв поздравляет ветеранов войны и труда города. По сложившейся доброй традиции он лично их посещает, выражает благодарность за совершенный ими ратный подвиг. Поступающие предложения об улучшении качества жизни ветеранов Дмитрий Пылёв берет на заметку и старается помочь в кратчайшие сроки.

К сожалению, в Краснокамске людей, которые на себе испытали все тяготы военного времени, уже осталось совсем мало: по 10 человек - участников войны и узников концлагерей, 2 человека - бывшие жители блокадного Ленинграда, 256 человек – труженики тыла.

«В этом году совместно с представителями соцзащиты и общественности города мы посетили нескольких наших ветеранов. Среди них была Серафима Ильинична Детюкова - замечательный человек, в годы Великой Отечественной войны она, еще 14-летним подростком, начала работать на Монетном дворе, эвакуированном в Краснокамск из Ленинграда. Она занималась обработкой и шлифовкой наград, которые поступали из прокатного цеха. Серафима Ильинична хорошо известна многим жителям Краснокамска, о ней даже написана книга «Как Сима Чеснокова награды для героев чеканила». В прошлом году нашему ветерану исполнилось 95 лет», - делится Дмитрий Пылёв.

Фото: Павел Шатров

УЗПМ спешит на помощь

Как оказалось на месте, Серафима Ильинична проживала в удручающих жилищных условиях в одной комнате коммунальной квартиры вместе со взрослым внуком. В ней просто отсутствовали условия для нормальной жизни, вместо кроватей на полу лежали матрасы, а о простейшей бытовой технике не приходилось говорить вообще.

По словам директора Центра социальной защиты населения по Краснокамскому и Нытвенскому городским округам Светланы Смирновой, Серафима Ильинична ранее для себя снимала квартиру, внук жил в принадлежащей ей коммуналке. В один из дней хозяева квартиры решили ее продать, и пожилой квартирантке пришлось съехать.

Социальный участковый Анна Шишкина рассказывает, что Серафиму Ильиничну долгое время не могли найти по новому адресу. Поиски усложнял еще и тот факт, что она не отвечала органам соцзащиты по известному им номеру телефона.

«После всего увиденного мы взялись оперативно решать вопрос о предоставлении нашему ветерану жилья. Соцзащита нашла подходящую квартиру, был заключен бессрочный договор социального найма. В квартире пришлось делать ремонт. Его провели силами сотрудников нашего предприятия. Сейчас все вместе занимаемся другими вопросами – организуем быт, наполняем жилье уютом. В наших планах стоит переоборудование сантехники для ее использования пожилым человеком, в кухне должно быть все необходимое для готовки и хранения продуктов. За прошедший месяц создали хорошие условия для проживания. Теперь будем постоянно приглядывать за Серафимой Ильиничной. Все, что задумали, у нас получилось совместным трудом и благодаря неравнодушным людям», - отмечает Дмитрий Пылёв.

К помощи ветерану также подключились Ирина Винецкая из фонда «Территория успеха», депутат Краснокамской городской Думы Дмитрий Теплов, Татьяна Гавшина из Краснокамской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов- неравнодушных людей в городе оказалось много.

Тимуровские традиции

В ремонт квартиры для Серафимы Ильиничны Детюковой свой личный вклад внесли работники УЗПМ. По словам директора завода производственной площадки УЗПМ в Краснокамске Алексея Прокопенко, сотрудники Уральского завода противогололедных материалов ни минуты не раздумывали над вопросами оказания необходимой помощи Серафиме Ильиничне, сразу включились в работу: провели актировку и начали ремонт в квартире.

«Пусть социальное жилье и дом старый, но квартира должна быть комфортной для жизни. Мы заменили сантехнику, сделали косметический ремонт – переклеили обои, покрасили окна, перестелили линолеум и положили новые плинтусы. Особо хочу отметить нашего техника по зданиям и сооружениям Егора Тимофеева, который проводил ремонт под контролем руководителя АХЧ Александра Борисова. Коллеги не просто откликнулись на предложение помочь, а с душой подошли к делу и уже обсуждают планы дальнейшего благоустройства квартиры. И, конечно, ремонтом мы не ограничиваемся, завод берет шефство над ветераном», - с уверенностью говорит Алексей Прокопенко.

Важно, чтобы человек не чувствовал себя одиноким и знал, что рядом есть люди, способные быть полезными.

«Будем навещать, заходить на чай и разговоры, приносить продукты. Серафима Ильинична очень энергичный и интересный человек, - уверен, что и нашему молодежному активу будет полезно почувствовать себя настоящими тимуровцами», - добавил Алексей Прокопенко.

Квартира в Гознаковском

Новое жилье у Серафимы Ильиничны Детюковой находится в ее любимом микрорайоне Краснокамска, где она когда-то проживала вместе с родителями, а потом уже со своей семьей. Просторная и светлая двухкомнатная квартира площадью 43 кв. метра, есть балкон. Гознаковский переулок, пятиэтажный дом утопает в зелени, как когда-то в далеком детстве.

Серафима Ильинична очень довольна новым жильем, на все перемены в жизни смотрит с огромным оптимизмом и юмором. Особенно рада новой кровати. По ее словам, в первую ночь после новоселья она спала «как убитая».

«Плата за жилье у Серафимы Ильиничны будет чисто символическая. Наша бабушка находится на сопровождении у социального участкового. Мы ей предложили надомное обслуживание, но она пока не соглашается, говорит, еще не готова. Будем держать этот вопрос на контроле. А как иначе, годы идут, Серафиме Ильиничне все тяжелей становится заниматься собой и домом, обеспечивать себя продуктами. Надо контролировать и ее здоровье. Все равно уговорим, чтобы дала согласие», - улыбается Светлана Смирнова.

На новоселье к ветерану пришли работники соцзащиты, представители районного совета ветеранов, сотрудники УЗПМ – все те, кто придумал и воплотил в жизнь этот праздник. За чаепитием Серафима Ильинична много рассказывала о своей жизни и планах на будущее. В свои 95 лет она просто излучает энергию и заряжает ею всех окружающих!

«Пока была возможность, я всегда очень любила ходить на лыжах. Так что занимайтесь спортом, не ешьте жирное, будьте активными и радуйтесь жизни. Желаю счастья море, чтобы вы не знали горя. Чтобы долго не старели и никогда бы не болели», - напоследок выдала секреты своего долголетия Серафима Ильинична Детюкова.

У депутата краевого Законодательного собрания Дмитрия Пылёва появилась идея вынести инициативу по оказанию помощи ветеранам на региональный уровень.

Фото: Павел Шатров

«Ранее думал о помощи ветеранам только в Краснокамске. Сейчас пришел к выводу, что хорошие и полезные идеи надо распространять и на весь край. Вынесу этот вопрос на комитет по промышленности, расскажу все более детально коллегам из «Уралкалия» и «Метафракса». Плюс, соцзащита в пермском крае ориентирована именно на помощь нашим ветеранам. Хотя пока есть не весь «инструментарий» для этого. Думаю, на площадке Заксобрания мы все обсудим и примем положительное решение», - с уверенностью смотрит в будущее Дмитрий Пылёв.