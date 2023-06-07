В Прикамье создали мемориал в память о 7-месячном малыше, который сгорел в коляске

Фото: ВКонтакте/Галина Давыдова

Вечером 6 июня в коттеджном поселке Южный Ветер села Култаево создали мемориал в память о мальчике, который получил смертельные ожоги.

По адресу улица Лазурная, 151 возложили цветы и игрушки. Затем всё увезли на могилу ребенка.

В соцсетях появились фотографии с места возложения. Местные жители не остались равнодушными к трагедии. «Жаль малыша. Когда погибает ребенок — это всегда невосполнимая утрата», — написали пользователи Сети.

Напомним, что 28 мая 7-месячный мальчик погиб в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительной информации следователей, ребенок находился дома вместе с 3-летним братом и матерью. Когда мать отвлеклась, старший брат случайно поджег одеяло, на котором в коляске лежал младший. Пострадавшего ребенка увезли в больницу, но, к несчастью, на следующий день он скончался.

Фото предоставлено читателем «Комсомолки»

Обстоятельства трагедии все еще выясняются и пока достаточно противоречивы. Так, соседка семьи, в которой погиб ребенок, рассказала нам, что коляску поджег не старший брат, а сама мать. По словам женщины, «мать пила у себя дома, поставила рядом коляску, закурила сигарету и уснула. Сигарета упала на коляску, и вспыхнул огонь. Пожар заметила соседская девочка, забежала в дом и начала тушить, но было уже слишком поздно». Также соседи поделились, что видели, как отец после случившегося отнес коляску в мусорку.

По словам местных жителей, трагедия в этой семье произошла не в первый раз. Несколько лет назад погиб еще один ребенок. Новорожденную девочку уложили спать в коляске на балконе, и она замерзла насмерть. Соседи жалуются на родителей из-за их пристрастия к алкоголю.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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