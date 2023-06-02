«Намекнула, что доучиться моему сыну не дадут и посадят». В Прикамье психолог вымогала полмиллиона у семьи школьника

Расследование уголовного дела завершено Фото: архив "КП"

В Нытве педагог-психолог местной школы вымогала 500 тысяч рублей у родителей одного из учеников. Она придумала мошенническую схему и шантажировала родителей.

Все началось в сентябре прошлого года. По версии следствия, педагог сообщила матери подростка о том, что он избил свою одноклассницу. И теперь якобы должна передать документы о противоправном поведении в полицию для возбуждения уголовного дела. При этом она заявила, что может исправить ситуацию. За определенное вознаграждение она обещала умолчать об инциденте.

Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» мама этого ученика Ирина, Иван учился в 11 классе вместе со своей подругой Аней (здесь и далее по тексту имена изменены – Ред.). Девушка ходила к школьному психологу, общалась с ней по своим домашним проблемами.

– В сентябре сын поругался с подругой, и сказал ей, что покончит жизнь самоубийством, - говорит Ирина. – В один из дней педагог-психолог вызвала меня в школу и потребовала, чтобы Иван ходил к ней на консультации. А если не будет, то передаст его в кризисный центр, где поставят на учет. Из-за этого он якобы не сможет получить права и работать в некоторых организациях.

Ирина согласилась, но решила еще раз откровенно поговорить с сыном.

– Иван сказал, что просто пошутил, а Аня рассказала обо всем психологу, - рассказывает мама. – После этого психолог несколько раз жаловалась, что сын не ходит на консультации. А 23 октября попросила срочно встретиться. Сообщила, что в школе было анкетирование. И у Ани якобы показало, что над ней было насилие, Иван ее избил. Школа должна среагировать и подать документы в полицию.

По словам Ирины, педагог начала давить на нее, говорила, что родители девушки работают в полиции и не оставят эту историю без внимания:

– Она намекнула, что доучиться моему сыну не дадут и посадят. Около часа она меня обрабатывала, довела до слез, меня всю трясло. При этом требовала не разговаривать об этом с мужем и детьми.

А через час после этой встречи педагог позвонила Ирине и сообщила, что может не давать делу ход, но нужно заплатить 500 тысяч рублей.

- У меня таких денег не было, я предложила оформить кредит. Она сначала просила скинуть деньги на карту, а затем – привезти вечером всю сумму наличкой. Я заподозрила неладно, связалась со знакомыми юристом и психологом. Они подсказали, что это мошенница. Я немного пришла в себя, но педагог продолжала звонить и просила привезти деньги. Я записывала все ее разговоры на диктофон. Сказала, что плохо себя чувствую и приехать не смогу. Тогда она скинула номер своей карты, но я ей ничего не перевела.

По словам женщины, психолог продолжала звонить и пригрозила, что передает документы об избиении девушки в полицию. После этого Ирина написала письмо директору школы, которая отреагировала и первой обратилась с заявлением в полицию.

– До этого мне много раз звонила мама Ани и тоже говорила сообщить в полицию. Так как никаких синяков и признаков избиения у девушки не было. Педагог это все придумала, - пояснила Ирина.

По данным краевой прокуратуры, правоохранители доказали непричастность школьника к произошедшему. Также выяснилось, что в действительности педагог не могла реализовать задуманное. Поскольку повлиять на принятие решения о возбуждении уголовного дела или иных процессуальных действий со стороны правоохранителей у нее не было возможностей.

В отношении педагога возбудили уголовное дело. Ее обвиняют в покушении на мошенничество, с использованием служебного положения в крупном размере.

– Как мне сказала директор школы, перед тем вымогательством, психологу пришла большая задолженность от судебных приставов. И она раньше была судима, но за что не знаю, - рассказала мама подростка.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.

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