Табакокурение – несущая болезни и смерть пагубная привычка

Фото: Министерство здравоохранения РФ

История табакокурения насчитывает несколько столетий. Первую партию табака в Европу привезла экспедиция Христофора Колумба из плавания к берегам Америки более 600 лет назад - в 1492 году.

За прошедшие годы увлечение вдыханием табачного дыма стало настолько популярным и модным, что курильщиков перестали пугать не только сопутствующие болезни и смерть, но даже обвинения в связи с дьяволом.

Смертельная статистика

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табакокурение ежегодно является причиной 7 млн смертей ежегодно, из которых более 6 млн - среди потребителей и бывших потребителей табака, около 890 тыс. - среди некурящих людей («пассивные» курильщики). По оценке Минздрава России, в стране от причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают до 400 тыс. человек.

В 1987 году ВОЗ внесла в календарь Всемирный день без табака, он отмечается каждый год в последний день весны - 31 мая. Акция направлена на привлечение внимания мировой общественности к проблеме табачной эпидемии.

Табакокурение является причиной 85% смертельных исходов от рака легких, бронхов, трахеи; 16% - ишемической болезни сердца; 26% - туберкулеза; 24% - инфекций нижних дыхательных путей.

В России заядлыми курильщиками являются порядка 50-60% мужчин. Среди всех курильщиков 10% приходится на женщин.

Борьба с курением

В современной России активные меры по борьбе с курением начались 20 лет назад: в 2001 году приняли первый федеральный закон «Об ограничении курения табака».

В 2013 году в стране вступил в силу федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Его действие запрещало курение в общественных местах, спонсорство и рекламу табака, вовлечение детей в употребление табака.

В последние годы в результате принятых мер в России наблюдается планомерное сокращение числа курящих. Если в 2009 году курильщиками среди взрослого населения являлись 39,4%, то 2022 году - уже 30%.

Одним из самым эффективных методом борьбы с употреблением табака является повышение налогов на табачные изделия. По рекомендации ВОЗ необходимо повысить акциз на табачные изделия до 70% от цены продукта. Это будет способствовать удорожанию табачных изделий.

В 2017 году Министерство Здравоохранения РФ разработало проект антитабачной концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на ближайшую перспективу. Она предполагает удорожание сигарет и других табачных изделий, а также полный запрет курения в общественных местах.

В России ширятся ряды тех, кто предлагает совсем отказаться от потребления табака. В большинстве случаев курильщики также осведомлены о вреде табака и хотят бросить свою вредную привычку.

Чем опасно курение

Специалисты Минздрава Пермского края утверждают, что курение табака приводит к сильной зависимости. У курильщиков достаточно быстро формируется привыкание к никотину, содержащемуся в табачных листьях, что обуславливает сильную потребность закурить снова и снова. Когда человек пытается бросить курить, у него проявляются симптомы отмены, среди которых: раздражительность, снижение концентрации внимания, проблемы со сном, повышенный аппетит, мощная тяга к табаку.

Помимо никотина в табачном дыму обнаруживается ряд других опасных химических веществ, таких как смолы, радиоактивный полоний, мышьяк, свинец, висмут, аммиак, органические кислоты. Многие курильщики ошибочно считают, что курение сигареты с фильтром безопасно, но это не так. Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы.

Помимо самого курильщика страдают и те, кто находится вокруг – так называемые пассивные курильщики.

Длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем. Оно увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний у онкологических больных и здоровых людей.

Огромный вред наносится сердцу и кровообращению, увеличивается риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, других заболеваний. Также курильщиков существует очень большой риск развития язвы, а также рака желудка.

Самым же серьезным последствием курения табака для органов ротовой полости является развитие рака губ, языка, горла, гортани и пищевода: более 93% орофарингеальных раков (рак горла) вызваны именно курением.

Непременным спутником курения может является неприятный запах изо рта, изменение цвета эмали зубов, воспалительные заболевания десен и нарушение вкусовых ощущений. Курение вызывает преждевременное старение кожи на 10-20 лет, сокращает жизнь мужчины примерно на 12 лет и жизнь женщины примерно на 11 лет.

Бросайте, пока не поздно

Специалисты в области здравоохранения считают, если человек отказывается от курения, то уже спустя год риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у него уменьшается вдвое, а через 15 лет риск аналогичен риску того, кто никогда не курил.

В течение двух лет после прекращения курения риск развития инсульта уменьшится вдвое, и в течение пяти лет он будет таким же, как у некурящих. Также, предотвращается дальнейшее ухудшение состояния кожи, ранее вызванное курением.

Таким образом, как только курильщик отказывается от этой пагубной привычки, его здоровье улучшается, а организм восстанавливается.

Как отказаться от пагубной привычки

Оказывается, существуют действенные способы навсегда избавиться от повышенного риска возникновения заболеваний. Они очень просты и ясны. Надо просто не начинать курить, а если у вас есть эта пагубная привычка, то необходимо от нее отказаться в самое ближайшее время.

Надо поработать над собой и пройти через некоторые испытания. Неприятные ощущения при отказе от курения наиболее интенсивны в первое время, а затем уменьшаются и сходят на нет.

Для снижения тяги к табаку можно использовать никотиновый пластырь или никотиновую жевательную резинку, а также поливитамины, легкие успокаивающие препараты (настои валерианы, пустырника, пиона).

Если же справиться с курением самостоятельно не получается, всегда можно обратиться к врачу психиатру-наркологу.

Помните, диагноз табачной зависимости не сопровождается ограничением социальных прав. Успехов вам в борьбе с табакокурением и будьте здоровы!

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