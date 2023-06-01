В финале всероссийской Студвесны команда Пермского края взяла Гран-при

В Перми 31 мая состоялась торжественная Церемония закрытия XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Он объединил 3,5 тысячи участников из более чем 80 регионов страны.

На финал конкурса, который проходил в Перми, приехали студенты более чем 750 образовательных учреждений страны. В программе было представлено свыше 1,5 тысячи конкурсных работ.

Финал Студвесны удалось принять в год 300-летия Перми. Он стал одним из главных событий, приуроченных к юбилею краевой столицы.

Итоги конкурса подведены, и победители определены. Обладателями Гран-при в конкурсных направлениях стали:

- «Вокальное» направление — Приморский край, «Изумруд», Вокальный коллектив «Престиж», Владивостокский государственный университет.

- «Инструментальное» направление — Ростовская область, «Разобрали барабанную установку и играют», BARHAT BEAT.

- «Танцевальное» направление — Приморский край, «Граде», Коллектив эстрадного танца «Час Пик» Дальневосточный федеральный университет.

- «Театральное» направление — Тюменская область, «Умка», Студия хореографии Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета.

- «Оригинальный жанр» — Чувашская Республика-Чувашия, «Цирк уехал, клоуны остались», цирковая студия «Коллаборация» Чувашский государственный университет им. Ульянова.

- «Мода» — Республика Северная Осетия-Алания, «ПОСВЯЩЕНИЕ», Андиев Хетаг.

- «Арт» — Свердловская область, «Титраэдр», Олеся Степанова.

- «Видео» — Республика Башкортостан, Джамиля Батыршина и Семён Беликов.

- «Медиа» — Краснодарский край, Максим Жданов и Сергей Сидоренко.

Самым престижным многожанровым направлением стала «Региональная программа». Лучшими во II Лиге стали:

- Гран-при — Республика Саха (Якутия), программа «На крылья весна», режиссер концертной программы Алексей Константинов.

- Лауреат I степени — Москва;

- Лауреат II степени — Чувашская Республика;

- Лауреат III степени — Ульяновская область.

В I Лиге результаты следующие:

- Гран-при — Тюменская область, программа «Волшебник изумрудного города», режиссер концертной программы Дмитрий Баранов.

- Лауреат I степени — Пермский край;

- Лауреат I степени — Ханты-Мансийский автономный округ-Югра;

- Лауреат II степени — Республика Татарстан;

- Лауреат III степени — Кемеровская область;

- Лауреат III степени — Красноярский край.

В номинации «Прорыв года» отметили Краснодарский край, Саратовская область, Республика Дагестан, Самарская область, Волгоградская область, Приморский край. Также впервые на фестивале выступили ребята из Запорожской области.

В общекомандном зачете Гран-при завоевала команда Пермского края.

В следующем году Студвесну примет Саратовская область.