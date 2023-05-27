В Перми прошло грандиозное открытие фестиваля «Студенческая весна»

Ведущими Студвесны были Дмитрий Хрусталев и студентка пермского вуза. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площади перед Театром-Театром вечером 26 мая было очень жарко и дело тут не только в погоде, с которой нам тоже повезло. В Перми состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Студенческая весна».

Перед театром была установлена сцена с большими экранами и зеркальный подиум длиной 60 метров, как зеркальная река. Его окружили с трех сторон трибуны, на них разместились более 4000 студентов со всей страны.

Открытие фестиваля прошло у Ткатра-Театра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Всё по-своему»

На протяжении трех ней с 27 по 30 мая они будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям: вокальное, танцевальное, театральное, инструментальное, оригинальный жанр, мода, медиа, видео, арт, региональная программа. Слоган фестиваля - «Всё по-своему».

С приветственным словом перед студентами выступили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, председатель Российского союза молодежи (РСМ), член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий, а также замминистра науки и образования РФ Ольга Петрова.

В Пермь съехались больше 4000 студентов со всей страны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- За 30 лет «Студенческая весна» открыла России большое число талантов – уверен, что и в эти дни зажгутся новые звезды, - сказал Дмитрий Махонин. В Перми финалисты сразятся и в традиционных, и в новых конкурсных номинациях. В «Прорыве года» впервые будут названы самые эффективные команды – собравшие медали в не менее чем в половине из номинаций, на которые заявились. Желаю всем успешно выступить, найти новых друзей и единомышленников. А еще – открыть для себя Пермь и Пермский край, наш гостеприимный регион с большими возможностями для молодежи».

На сцене можно было увидеть даже балет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Участники приехали со всей страны

Ведущими открытия Студвесны стали актер театра и кино, комик Дмитрий Хрусталев и студентка Пермского государственного медицинского университета.

На трибунах многие студенты были в куртках с названиями регионов, которые они представляют - Якутия, Московская область, Дагестан, Ставропольский край, Кировская область, всех не перечесть.

После исполнения Гимна на подиум начали выходить творческие танцевальные коллективы, а со сцены пел хор.

Сена была зеркальной в виде реки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бурей эмоций участники Студвесны встретили коллектив DS Crew, который исполнили танец под песню «Скоро весна». Также хэдлайнерами открытия фестиваля стал российский поп-коллектив - Нэнси и Сидоров.

После выступления балерин, на сцене собрались более 80 студентов, представляющих регионы участники в «Студенческой весне». Все они были одеты в национальные костюмы своего региона. Дефиле получилось эффектным, а после прохождения участников, на площади включили фонтаны со световым шоу, а за театром вспыхнул залп салюта.

В шоу принимали участие велосипедисты, самокатчики и роллеры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гости Перми в восторге от открытия Студвесны

Трибуны не утихали, участники были в восторге от происходящего, мощный звук и яркие выступления сделали праздник зрелищным, красочным и громким.

- Мы приехали из Приморского края, невероятная атмосфера в Перми, мы здесь впервые, город современный, красивый, открытие Студвесны получилось фееричным, нам очень понравилась, погода шикарная, - говорят студенты. – Мы зарядились на победу.

После основной части программы началась дискотека, студенты поднялись с трибун и заполнили всю площадь перед Театром-Театром.

Региональная программа студенческого фестиваля пройдет на разных площадках: на сцене Театра-Театра и ДК Солдатова.

Студенты - гости Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теме моды отведена площадка концерт-холла «Свобода», артисты оригинального и цирковых жанров продемонстрируют свои номера в «Губернии» и цирке.

В ДК Калинина выступят вокалисты, на площадке классического университета - танцовщики.

Выступление коллективов было ярким. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На эспланаде будет работать Фестивальный городок, который будет открыт для посещения пермяками все дни. Там пройдут кастинги Дягилевского фестиваля и кинокомпаний, фестиваль студенческих театров, танцевальные практики, литературные вечера и медиа-инсталляции.

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