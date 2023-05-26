В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о профилактике заболеваний щитовидной железы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Щетовидная железа считается одним из самых важных органов эндокринной системы. Она вырабатывает гормоны, регулирующие обмен веществ в организме, влияющие на рост и развитие человека. Название «щитовидная» было присвоено ей ученым Томасом Уортом в середине 17 века, так как по своей форме железа напомнила ему щиты воинов Древней Греции.

Гормоны щитовидной железы способствуют урегулированию потребления кислорода тканями организма, они отвечают за нормальную работу иммунной системы. Таким образом, щитовидная железа оказывает влияние на все стороны жизни человека, в том числе даже на его настроение и внешний вид.

Статистика заболеваний щитовидной железы

Различными заболеваниями щитовидной железы страдает не менее 1/3 населения Земного шара. Среди заболеваний щитовидной железы наиболее распространен эндемический зоб (заболевание, которое сопровождается увеличением размеров щитовидной железы). На это заболевание приходится 44% случаев. Также при проблемах с щитовидкой у больных появляется усталость, слабость, сонливость, запоры, сухость кожи, волос; увеличение веса тела, медленный сердечный ритм, отеки, высокий уровень холестерина в крови, мышечная слабость, депрессивное состояние, апатия, нерегулярный менструальный цикл.

Профилактика заболеваний щитовидной железы йодом

Дефицит йода действительно характерен для жителей России, особенно это касается маленьких детей, подростков и беременных женщин. По примерным подсчетам ВОЗ, 43 млн человек страдают когнитивными расстройствами из-за нехватки йода. В профилактических целях имеет смысл покупать в магазинах только йодированную соль и включить морепродукты в дневной рацион.

Проверить, нет ли у вас дефицита йода, можно в домашних условиях — нанесите йод на кожу. Если полоска исчезла ранее чем через 24 часа, то у вас, скорее всего не хватает этого микроэлемента.

Йод - далеко не единственны микроэлементы, который нужен щитовидке

Другими микроэлементами являются:

Селен: помогает йоду правильно усваиваться, является отличным антиоксидантом.

Железо: является основополагающим компонентом. Его дефицит приводит к нарушению работы щитовидной железы и наоборот, нарушение функции ЩЖ (гипотиреоз), приводит к развитию дефицита железа. В группе риска — все женщины фертильного возраста, беременные женщины, вегетарианцы, пациенты с пониженной секрецией соляной кислоты в желудке.

Витамин D: гормон, необходимый для иммунной системы и правильной работы вообще всех эндокринных желез. Низкий уровень витамина D в разы повышает риск аутоиммунного тиреоидита.

Продукты, полезные для щитовидной железы (помимо йодированной соли) – это продукты, содержащие селен: бразильский орех, тыквенные семечки, чеснок, молоко, яйца.

Поскольку медь участвует в окислительно-восстановительных реакциях, в образовании гормонов щитовидной железы, то необходимо употреблять в пищу продукты, содержащие этот элемент: какао, арахис, фундук, мясные субпродукты, шпинат, базилик. Также полезны для «щитовидки» продукты, содержащие магний: миндаль, кешью, черный горький шоколад.

Витамины группы В (В6, В12), входящие в состав ферментов, нужны и щитовидной железе, и всему организму человека. Они содержатся, например, в мясе и злаковых продуктах.

- Отметим, что многие пациенты, которые страдают заболеваниями щитовидной железы, симптомы болезни могут даже не ощущать. Диагноз может поставить только врач-эндокринолог. Поэтому в данном вопросе так важно регулярное прохождение диспансеризации, - напоминают в Минздраве.

Как говорят специалисты, на сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев — предотвратимо.