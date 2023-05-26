«Закамская Атлантида», «Гайва-парк» и «Улицы притяжения»

В Кировском районе создадут «Закамскую Атлантиду».

На майском заседании депутаты Пермской городской думы внесли изменения в решение о стратегическом планировании. Напомним, в конце прошлого года были разработаны 26 приоритетных проектов развития всех районов. Основной упор в них был сделан на благоустройство, создание и содержание парков и скверов, обновление спортивной инфраструктуры. Все проектысоздавались с учетом мнения жителей районов.

В частности, в Кировском районе в рамках приоритетного проекта планируется создание отдельного туристического кластера под названием «Закамская Атлантида». В Индустриальном будет построен крытый футбольный манеж на улице Чердынской. В Дзержинском районе разработали проект «Улицы притяжения»: на улицах Мильчакова, Плеханова, Костычева, Хабаровской, Маяковского, Петропавловской и проспекте Парковом будут созданы зоны для прогулок.

Экскурсионный маршрут трудовой доблести «Победа в небе» собираются развивать в Свердловском районе. В него войдут авиамузей под открытым небом, памятник «МиГ на взлете», сквер Авиаторов и памятник Молодому рабочему в сквере Субботина. В Новых Лядах будет запущен проект «Удобный транспорт», в рамках которого будет обустроена современная посадочная платформа для электричек.

В Орджоникидзевском районе собираются развивать проект культурно-досугового кластера «Гайва-парк», в который войдут Дворец культуры имени Чехова, парк имени Чехова и стадион «Гайва».В Ленинском районе займутся развитием мест отдыха у Камы - в Средней Курье и Камской долине. А в Мотовилихинском районе, где расположено много учебных заведений и вузовскихобщежитий, создадут студенческий кампус «Мотовилиха».

На пленарном заседании депутаты приняли решение о создании рабочей группы, которая займется планированием реализации проектов. А также внесли изменения в Стратегию социально-экономического развития Перми.

- Мы посчитали правильным учесть особенности каждого района, - рассказал председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. - Была проведена масштабная работа по выявлению районных приоритетов. И сейчас мы закрепляем это в общегородских стратегических документах - Стратегии социально-экономического развития до 2030 года.