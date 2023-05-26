Бюджет Перми сохранил социальную направленность

Расходы на благоустройство города к 300-летию составили 6,2 миллиарда рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На пленарном заседании депутаты рассмотрели и утвердили отчет об исполнении бюджета за 2022 год.

- Доходы бюджета в 2022 году составили 49,7 миллиарда рублей, расходы - 51 миллиард, - сообщил первый заместитель главы города Эдуард Хайруллин. - Дефицит бюджета снизился в два раза - до 1,3 миллиарда,рублей при планируемом дефиците в 3 миллиарда.Бюджет развития составил свыше 18 миллиардов рублей, что на 35 процентов больше, чем в 2021 году.

Бюджет города сохранил социальную направленность. Основными статьями расхода стали образование, культура, спорт, социальная поддержка жителей.

На 10 процентов был проиндексирован фонд оплаты труда бюджетников. На 1,8 миллиарда рублей, по сравнению с 2021 годом, выросли расходы на образование. Это связано с ростом количества учащихся в пермских школах.Увеличились средства, направляемые на расселение граждан из аварийного жилья.

Расходы на благоустройство города к 300-летию составили 6,2 миллиарда рублей. Эти деньги были направлены на комплексное благоустройство улиц Ленина, Петропавловской, Сибирской и Комсомольского проспекта, на капитальный ремонт эспланады, набережной реки Камы в Кировском районе, сквера у гостиницы «Урал», ремонт фасадов многоквартирных домов, реализацию масштабного экологического проекта «Зеленое кольцо».

Председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева рассказала, что в 2022 году на реализацию 20 муниципальных программ было направлено 47 миллиардов рублей.

- Средства поступили из городского и иных бюджетов, а также из внебюджетных источников, - отметила председатель КСП. - С высокой степенью эффективности реализовано 11 муниципальных программ, со средней - 9.

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник напомнила, что в прошлом году большой объем средств был направлен на реализацию проектов, связанных с подготовкой к юбилею Перми.

- Мы серьезно продвинулись в расселении ветхого и аварийного жилья, в создании мест в школах и детсадах и в благоустройстве, - подчеркнула она. - Вместе с городской Контрольно-счетной палатой депутаты системно отслеживали исполнение бюджета. Особое внимание было уделено бюджету развития, который вырос в минувшем году на 35 процентов, а его исполнение составило 92 процента.

Председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что отчет помогает в динамике смотреть на бюджетный процесс, выявлять и устранять проблемные моменты, оценивать эффективность планирования и реализации бюджетных приоритетов.

- В прошлом году серьезные средства были направлены на благоустройство и инфраструктурные проекты, связанные с трехсотлетием Перми,- подчеркнул Дмитрий Малютин. - При этом необходимо было обеспечить все наши социальные обязательства. С этими задачами в целом удалось справиться. В то же время наши эксперты и Контрольно-счетная палата отмечают недостаточный уровень исполнения бюджетных инвестиций, особенно это касается сферы ЖКХ и дорожного блока. Необходимо объективно проанализировать причины и устранить замечания.