На летний отдых юных пермяков направят 300 миллионов рублей

Организованно отдохнуть смогут более 90 процентов пермских детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На организацию летнего отдыха и оздоровление детей запланировано более 300 миллионов рублей, - рассказал депутатам городской думы заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. - Более 233 миллионов поступят из краевого бюджета,а 67 миллионов - из городского.

Родители пермских детей смогут получить бюджетную поддержку в форме сертификата, путевки, компенсации, а также в виде субсидии предприятиям на приобретение путевок для детей работников при выборе загородных, профильных лагерей или лагерей досуга и отдыха.

В зависимостиот выбранной формы отдыха и категории семьи можно будет получить от 2500 рублей до 33 тысяч рублей. При этом для детей, находящихся в зоне риска, отдых будеторганизован полностью за бюджетный счет.

От робототехники до театра

Планируется, что этим летом купить путевку в оздоровительный лагерь с помощью сертификатов смогут родители 10 тысяч пермских школьников. На конец мая выдано порядка 8 тысяч сертификатов, так что еще две тысячи семей могут получить их.

-Летний отдых и оздоровление по сертификату будут обеспечивать 43 лагеря, - рассказал Алексей Грибанов.- Подать заявление на получение услуги можно в любом филиале МФЦ или на портале «Услуги и сервисы Пермского края».

В последние годы большой популярностью пользуются смены в детских лагерях с небольшой продолжительностью -от 14 до 18 дней. При этом смены имеют определенную направленность, в частности, есть специализированные смены для любителей робототехники, программирования и 3D-моделирования, патриотические, театральные, спортивные и научно-технические смены.

3738 школьников получили социальный сертификат на туристические поездки.

Летом будут работать также разновозрастные отряды, лагеря палаточного типа.Более 26 тысяч детей смогут посетить школьные летние площадки в Перми.Для ребят будут предложены программы различной направленности, они смогут заняться экологической деятельностью, историко-краеведческой работой, участвовать в «Движении первых».

Отряды мэра и студотряды

Кто-то летом будет отдыхать, а кто-то не прочь и потрудиться. Тысяча школьников смогут поработать в традиционных отрядахмэра, 4,5 тысячи - в трудовых отрядах по месту жительства. Также будет организована работа подростков в студенческих отрядах и трудоустройство через центры занятости населения. Всего планируется вовлечь в трудовую занятость более 7 тысяч человек.

Более 10 тысяч детей смогут заниматься на 33 спортивных площадках, а также на спортплощадках по месту жительства. В муниципальных бассейнах, находящихся на улицах Транспортной, Сысольской и Макаренко,будут проходить занятия по плаванию в рамках проекта «Аква-кайф».

- В общей сложности разными формами организованного отдыха в Перми будет охвачено более 90 процентов детей от 7 до 18 лет, - подытожил свой доклад Алексей Грибанов. - И 100 процентов детей, находящихся в социальноопасномположении.

Площадки во дворах - для вечернего досуга

Выслушав замглавы администрации, депутаты задали ряд вопросов.

- У нас есть три муниципальных лагеря, которые находятся в долгосрочной аренде на 49 лет. Должны ли арендаторы вкладываться в их инфраструктуру и делают ли они это?- поинтересовался депутат Алексей Овчинников. - Что мы получим после завершения договора аренды?

- Родители выбирают лагерь в зависимости от того, какие услуги он предоставляет. Арендаторы обязаны вкладываться в безопасность, иначе лагерь просто не откроется, а также в их интересах создание разнообразной инфраструктуры, чтобы привлечь детей, - ответилАлексей Грибанов. - Были попытки приватизировать лагеря, однако это запрещено законодательством. Поэтому они останутся в бесконечно долгой аренде.

- Мы огромные средства вкладываем в городскую спортивную инфраструктуру, и было бы хорошо на лето обновить график работы плоскостных сооружений, потому что это огромное подспорье в организации вечернего досуга во дворах, - предложила Наталья Рослякова.