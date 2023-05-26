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Общество26 мая 2023 6:00

На летний отдых юных пермяков направят 300 миллионов рублей

Час депутата на майском пленарном заседании Пермской городской думы был посвящен оздоровлению детей
Ксения ОГАРЕВА
Организованно отдохнуть смогут более 90 процентов пермских детей

Организованно отдохнуть смогут более 90 процентов пермских детей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На организацию летнего отдыха и оздоровление детей запланировано более 300 миллионов рублей, - рассказал депутатам городской думы заместитель главы администрации Перми Алексей Грибанов. - Более 233 миллионов поступят из краевого бюджета,а 67 миллионов - из городского.

Родители пермских детей смогут получить бюджетную поддержку в форме сертификата, путевки, компенсации, а также в виде субсидии предприятиям на приобретение путевок для детей работников при выборе загородных, профильных лагерей или лагерей досуга и отдыха.

В зависимостиот выбранной формы отдыха и категории семьи можно будет получить от 2500 рублей до 33 тысяч рублей. При этом для детей, находящихся в зоне риска, отдых будеторганизован полностью за бюджетный счет.

От робототехники до театра

Планируется, что этим летом купить путевку в оздоровительный лагерь с помощью сертификатов смогут родители 10 тысяч пермских школьников. На конец мая выдано порядка 8 тысяч сертификатов, так что еще две тысячи семей могут получить их.

-Летний отдых и оздоровление по сертификату будут обеспечивать 43 лагеря, - рассказал Алексей Грибанов.- Подать заявление на получение услуги можно в любом филиале МФЦ или на портале «Услуги и сервисы Пермского края».

В последние годы большой популярностью пользуются смены в детских лагерях с небольшой продолжительностью -от 14 до 18 дней. При этом смены имеют определенную направленность, в частности, есть специализированные смены для любителей робототехники, программирования и 3D-моделирования, патриотические, театральные, спортивные и научно-технические смены.

3738 школьников получили социальный сертификат на туристические поездки.

Летом будут работать также разновозрастные отряды, лагеря палаточного типа.Более 26 тысяч детей смогут посетить школьные летние площадки в Перми.Для ребят будут предложены программы различной направленности, они смогут заняться экологической деятельностью, историко-краеведческой работой, участвовать в «Движении первых».

Отряды мэра и студотряды

Кто-то летом будет отдыхать, а кто-то не прочь и потрудиться. Тысяча школьников смогут поработать в традиционных отрядахмэра, 4,5 тысячи - в трудовых отрядах по месту жительства. Также будет организована работа подростков в студенческих отрядах и трудоустройство через центры занятости населения. Всего планируется вовлечь в трудовую занятость более 7 тысяч человек.

Более 10 тысяч детей смогут заниматься на 33 спортивных площадках, а также на спортплощадках по месту жительства. В муниципальных бассейнах, находящихся на улицах Транспортной, Сысольской и Макаренко,будут проходить занятия по плаванию в рамках проекта «Аква-кайф».

- В общей сложности разными формами организованного отдыха в Перми будет охвачено более 90 процентов детей от 7 до 18 лет, - подытожил свой доклад Алексей Грибанов. - И 100 процентов детей, находящихся в социальноопасномположении.

Площадки во дворах - для вечернего досуга

Выслушав замглавы администрации, депутаты задали ряд вопросов.

- У нас есть три муниципальных лагеря, которые находятся в долгосрочной аренде на 49 лет. Должны ли арендаторы вкладываться в их инфраструктуру и делают ли они это?- поинтересовался депутат Алексей Овчинников. - Что мы получим после завершения договора аренды?

- Родители выбирают лагерь в зависимости от того, какие услуги он предоставляет. Арендаторы обязаны вкладываться в безопасность, иначе лагерь просто не откроется, а также в их интересах создание разнообразной инфраструктуры, чтобы привлечь детей, - ответилАлексей Грибанов. - Были попытки приватизировать лагеря, однако это запрещено законодательством. Поэтому они останутся в бесконечно долгой аренде.

- Мы огромные средства вкладываем в городскую спортивную инфраструктуру, и было бы хорошо на лето обновить график работы плоскостных сооружений, потому что это огромное подспорье в организации вечернего досуга во дворах, - предложила Наталья Рослякова.

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