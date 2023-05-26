Алексей Дёмкин: «Наша задача - войти в тройку лучших городов России»

Глава Перми Алексей Дёмкин поменял формат ежегодного отчета, пригласив на него и представителей общественности Фото: Виталий КОКШАРОВ

Традиционный отчет главы Перми в этом году прошел не в зале заседаний Пермской городской думы, а в зрительном зале ТЮЗа, чтобы услышать его вживую смогли не только депутаты, но и представители пермской общественности, руководители образовательных, культурных и спортивных учреждений, религиозных, национальных и патриотических объединений, надзорных органов. Все-таки этот отчет подводит итог не только минувшего года, а всей работы по подготовке города к юбилею.

- В свое четвертое столетие Пермь войдет обновленным и динамично развивающимся современным городом - одним из флагманских городов России. Экономика Перми в непростых условиях проявила устойчивость и продолжила свой рост. Участие в реализации национальных проектов дало Перми дополнительные возможности в строительстве объектов социальной сферы, оснащении оборудованием учреждений культуры и спорта, расселении из аварийного жилья, строительстве и ремонте дорог, благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов, - обозначил основные достижения города Алексей Дёмкин.

Он поблагодарил губернатора ПрикамьяДмитрия Махонина, краевые власти, депутатский корпус за поддержку и активное участие в развитии города.

Помощь участникам СВО

Начал свой доклад Алексей Дёмкин с одного из наиболее актуальных сейчас вопросов - помощи участникам спецоперации и их родственникам.

- В Перми создан городской Центр поддержки участников СВО и их семей, - рассказал глава Перми. - По любым вопросам можно обратиться по единому номеру городского кол-центра 217-33-70. С ноября 2022 года по решению городских властей дети мобилизованных и добровольцев бесплатно посещают детские сады. Эта мера поддержки продолжает действовать и в 2023 году.

Многие пермские предприятия оборонного комплекса перешли на круглосуточный режим работы. Чтобы создать благоприятные условия для их сотрудников, в муниципальных детских садах были открыты круглосуточные и дежурные группы. А графики движения городских автобусов были изменены так, чтобы онимаксимально соответствовали началу и завершению рабочего времени на заводах.

Отдельные слова благодарности Алексей Дёмкин высказал в адрес волонтеров, участвующих в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям новых регионов России и бойцам СВО.

- Благодарю пермяков за доброту и проявленное участие, - сказал глава города.

Экономика для людей

Последние три года для экономики были очень непростыми. Тем не менее показатели экономического развития Перми не могут не радовать. С 2020 по 2022 годы доходы бюджета выросли на 57 процентов, бюджет развития составил свыше 18 миллиардов рублей и в два раза превысил уровень 2019 года.

По итогам 2022 года доходы городского бюджета составили 49,7 миллиарда рублей, выросли и расходы - до 51 миллиарда рублей.

- В преддверии юбилея Перми городские власти сознательно пошли на дефицитный бюджет, но по итогу 2022 года удалось снизить этот показатель в два раза от плана,- отметил Алексей Дёмкин. - При планируемом дефиците в 3 миллиарда рублей реальный дефицит составил 1,3 миллиарда.

Пермь традиционно входит вдесятку лучших городов страны по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику. По итогам года наш город занял 5-е место среди 118 мегаполисов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

- Мы наблюдаем положительную динамику роста инвестиций, - рассказал глава города. - На каждую душу населения приходится 135 тысяч инвестиций.

За три года объем вложений в экономику Перми вырос на четверть и достиг 141 миллиардарублей. Более чем в два раза выросли и средства, получаемые городом в рамках национальных проектов. Они составили 5,7 миллиарда рублей, которые превратились в новыешколы и детские сады, построенные и отремонтированные дороги, квартиры для горожан, расселяемых из аварийного жилья.

Переезд без кардинальных перемен

Аварийное жилье - это проблема, существующая еще с прошлого века. Старые деревянные дома постепенно исчезают с улиц Перми. Но их еще остается немало, хотя за последние годы темпы расселения значительно выросли благодаря совместным усилиям городских и краевых властей. Если в 2019 году было расселено 39 тысяч квадратных метров аварийного жилья, то в 2022 году это количество увеличилось до 53 тысяч квадратных метров.

- Ускорить процесс расселения в ближайшие годы позволит строительство муниципальных домов, - рассказал Алексей Дёмкин. - Наша цель - построить дома во всех районах, чтобы люди имели возможность переехать из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры, не меняя кардинально свою жизнь.

Сейчас в Перми строятся четыре муниципальных дома: на улицах Чайковского, Маяковского и Нейвинской. Планируется, что они будут сданы в 2023-2024 годах. Новоселы получат не только квартиры, но и благоустроенную придомовую территорию с детскими площадками.

Но мало расселить дома, необходимо еще и освободить территорию, снеся ветхие строения. В 2022 году в Перми была снесено 62 расселенных многоквартирных дома, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

В детсад - без очереди

Присутствующие в ТЮЗе жители Перми аплодисментами встретили сообщение о том, что городские власти добились стопроцентной доступности дошкольного образования.

- Очередь в детские сады ликвидирована, - подчеркнул Алексей Дёмкин.- К решению этой задачи город шел несколько лет, ежегодно увеличивая число мест в детских садах, как в муниципальных, так и в частных.

Теперь основной задачей городских властей в сфере образования становится увеличение количества школ, чтобы уменьшить наполняемость учебных классов.

За последние годы в Перми «с нуля» построены пять школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние годы в Перми «с нуля» построены гимназия №3 на 1050 мест, новые корпуса школы №93 на 400 мест, школы дизайна «Точка» в микрорайоне Красные казармы на 1225 мест, гимназии №17 на 550 мест, школы «Синтез» на 1100 мест. Благодаря этому доля школ с нормативной наполняемостью возросла с 69 процентов до 79.

- Новые школы позволили снять остроту вопроса переполненности и обеспечить равный доступ детей к качественному образованию, отвечающему современным требованиям, - пояснил глава Перми.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 школы - по улице Целинной, 15, новые корпуса гимназии №33 и школы дизайна «Точка». Это позволит создать еще 2,5 тысячи новых мест для школьников.

За спорт и ЗОЖ

Сейчас постоянно занимаются физкультурой и спортом более половины пермяков - 53 процента. Еще три года назад эта доля составляла 39,7 процента.

С одной стороны, этому способствуют уличные тренажеры, появившиеся во всех районах города, в том числе на набережной Камы. С другой - новые спортивные объекты.

Например, в Свердловском районе открылась спортивная база «Летающий лыжник», на которой занимаются не только спортсмены детско-юношеской школы, но и жители города. В Орджоникидзевском районе появился новый физкультурно-спортивный центр «Молодежный».

В Дзержинском районе, рядом с экстрим-парком, открылся многофункциональный спортивный комплекс, где будут проводить соревнования разного уровня, а также семинары и конференции. Также там расположена уникальная для Перми полоса препятствий «НиндзяФит». Это адаптируемая для всех возрастов комбинация элементов паркура, кроссфита, воркаута и даже скалолазания.

Строятся и новые муниципальные бассейны. В этом году будет открыт бассейн в Мотовилихинском районе на улице Гашкова.

Часть спортивных объектов Перми была реконструирована, в том числе манеж «Спартак», который сможет принять спортсменов уже в сентябре. Реконструкция детско-юношеского центра «Здоровье» на улице Ласьвинской в Кировском районе завершится в начале 2024 года, объект будет эксплуатироваться круглый год.

- За прошедший год администрация Перми внесла значительный вклад в развитие отрасли, - подтвердила одна из приглашенных в ТЮЗ пермячек - руководитель спортивной школы «Ника» Людмила Шалашова. - Нашей школе, которая занимается подготовкой по направлениям художественная и спортивная гимнастика, спортивная акробатика, танцевальный спорт и чирлидинг, в прошлом году были выделены значительные средства на ремонт. Более 700 воспитанников школы теперь занимаются в обновленном помещении. В последние годы число желающих заниматься различными видами спорта растет.

Театры и Дворцы культуры

- Пермь знаменита культурными традициями, и наша задача - сохранить культурное наследие, - подчеркнул Алексей Дёмкин. - Благодаря национальному проекту «Культура» в 2022 году завершена реставрация и приспособление для современного использования действующего здания Театра юного зрителя, в котором мы с вами находимся. Помимо этого, возводится малая сцена театра, которая будет находиться в «Доме уездного земства». Одна из главных особенностей проекта - создание двух дополнительных подземных этажей, которые позволят разместить все помещения, в которых нуждается театр. Проект реализуется за счет средств компании «ЛУКОЙЛ». Планируется, что строительство малой сцены завершится к октябрю этого года.

К 300-летию Перми был реконструирован Дворец молодежи. К основному зданию, где разместились два концертных зала, коворкинг-центр, конференц-зал и другие помещения, была пристроена еще одна часть, с отдельным входом. В пристрое расположился муниципальный театр «Балет Евгения Панфилова».Впервые за все годы своего существования театр получил собственную сцену и зал для репетиций.

Обновленный Дворец молодежи Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Кроме того, были отремонтированы Дворцы культуры им. Кирова, им. Калинина и «Искра», а также музыкальная школа им. Крылатова, которая в 2021 году отметила 100-летний юбилей.

Турпоток растет

300-летие Перми стало значительным поводом для увеличения числа туристов, приезжающих в наш город. Поэтому большое внимание власти уделяют совершенствованию туристической инфраструктуры.

К полюбившимся пешеходным маршрутам - «Красной» и «Зеленой» линиям, проходя по которым жители и гости города могут без экскурсовода познакомиться с достопримечательностями центра Перми и романтическими историями из жизни известных людей, добавился еще один: «Пермь - «Императорская линия». Это маршрут по памятным местам Перми, связанным с представителями императорского дома Романовых.

А в начале мая по улицам Перми начал ходить экскурсионный автобус №300, который позволит пассажирам посетить сразу все исторические места, а самое главное - узнать удивительные исторические факты о достопримечательных местах, которыми богат наш город. Билет на него действует весь день. Пассажиры смогут выходить на знаковых местах, знакомиться с ними, а затем вновь продолжатьпутешествие.

- Турпоток растет с каждым годом, туристические дороги России ведут в Пермь, и ежегодно к нам будет приезжатьвсе больше туристов, - отметил глава города и напомнил, что Пермь вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов туристического кода центра города.

За счет федеральных средств в историческом центре Перми в этом году будет создано целостное туристическое пространство с оформленными в едином стиле вывесками, системой пешеходной навигации, малыми архитектурными формами.

- Культурно-познавательный и исторический потенциал способен сделать Пермь одним из самых динамично развивающихся городов в сфере внутреннего туризма, - считает Алексей Дёмкин.

Дороги, которые мы улучшаем

– Мы принципиально улучшили качество дорог. Доля дорог в нормативном состоянии возросла с 66 процентов в 2019 году до 84 процентов по итогам 2022 года. Во многом это стало возможным благодаря привлечению значительных средств из федерального и краевого бюджетов, - сообщил глава Перми.

Напомним, за эти три года улица Революции на участке от Куйбышева до Сибирской стала четырехполосной, там были проложены трамвайные пути. На улице Героев Хасана между улицами Хлебозаводской и Василия Васильева устроено шесть полос движения. Улица Карпинского от улицы Архитектора Свиязева до улицы Советской Армии была расширена до четырех полос, устроено круговое движение.

А в микрорайоне Ива-1 ведется строительство дороги по улице Сапфирной, которое должно завершиться в декабре 2023 года.

- Ежегодно мы ремонтируем более миллиона квадратных метров дорог, - отметил Алексей Дёмкин. - Основное внимание - дорогам районного значения. Более 80 объектов приведены в порядок по различным программам. В первую очередь, это дороги, обеспечивающие подъезды к объектам социальной сферы или выезды из микрорайонов.

Важной составляющей подготовки к юбилею города стало комплексное благоустройство исторически значимых улиц нашего города. Глава Перми напомнил, что уже проведена масштабная реконструкция Комсомольского проспекта, где воссоздан исторический облик улицы.

Активно идет и благоустройство улицы Сибирской. В этом году будут завершены работы между улицами Монастырской и Пермской. В следующем году пройдет ремонт на участке от Пермской до площади Карла Маркса и самой площади.

Для того, чтобы разгрузить центр города и уменьшить дефицит парковочных мест, в 2022 году была расширена зона муниципальных парковок. В нее включили несколько участков улиц Ленинского и Свердловского районов. Впервые в городе были оборудованы четыре плоскостные муниципальные парковки. В результате число парковочных мест выросло практически в 2 раза и составило более 9,5 тысячи мест.

Обновлен общественный транспорт

В 2022 году система общественного транспорта Перми заняла первое место в общероссийском рейтинге городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.

Новые контракты с перевозчиками позволили повысить качество обслуживания пассажиров. Были обновлены автобусы и трамваи, большинство из них выпущены в 2020-2022 годах. Средний срок эксплуатации автобусов - 2,6 года (ранее этот показатель составлял 12 лет), трамваев - 14 лет (ранее - 18 лет).

- Весь транспорт подключен к единой системе оплаты проезда, внедрена безналичная оплата проезда, появилось новое тарифное меню, - рассказал Алексей Дёмкин. - Безлимитный проездной, позволяющий значительно сэкономить на проезде, стал доступен для всех категорий пассажиров.

На улицах Перми для общественного транспорта созданы выделенные полосы, что позволило увеличить скорость движения автобусов. В 2022 году начался монтаж «умных» остановок, оборудованных разъемами для зарядки телефонов, камерами видеонаблюдения, подсветкой и Wi-Fi.

Следующий этап - комплексная модернизации трамвайной системы. В рамках концессионного соглашения планируется приобрести 44 новых трамвая, отремонтировать 35 километров рельсов - в апреле уже начаты работы на улице Куйбышева от улицы Революции до улицы Белинского. Будут реконструированы депо «Балатово» и семь тяговых подстанций.

Цели и задачи

- По итогам 2022 года Пермь вошла в топ-7 крупнейших городов по уровню комфортности проживания. Теперь наша задача - войти в тройку лучших городов России, помимо Санкт-Петербурга и Москвы, - определил цель глава Перми и отметил, что это реальная цель, если краевые и городские власти, общественность, промышленники, депутаты и жители продолжат работать совместно.

- Считаю, что в 2022 году Пермь прошла проверку на прочность. Мы неплохо выглядим в рейтинге городов-миллионников практически по всем ключевым позициям, существенно продвинулись по качеству городской среды, войдя в пятерку. Муниципальные программы реализованы с высокой и средней степенью эффективности. Сейчас важно сохранить набранные темпы, достойно провести юбилейный год и учесть полученный опыт при формировании бюджета уже на 2024 год, - оценил отчет главы города председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.