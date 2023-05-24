Выходные в Перми: на фестиваль «Медвежонок» приедут известные актеры

Фото: kinomedvejonok/VK

В начале лета в Перми откроется Первый Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Он пройдет, напомним, с 1 по 4 июня в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми.

Окончательная программа конкурсных и внеконкурсных показов еще формируется. Уже известно, что в нее вошли уже известные многим полнометражные картины «Артек. Большое путешествие», «Моя ужасная сестра», «Чук и Гек. Большое приключение», «Легенды Орленка», «Мой папа – вождь». А также новинка от продюсера Алексея Учителя, картина «Девочка Нина и похитители пианино».

Конкурс анимации будет состоять из таких хитов, как «Финник», «Бука. Мое любимое чудище», «Забытое чудо», а также совместного проекта киностудии «Союзмультфильм» и компании Magic Factory «Чинк: хвостатый детектив». Среди новинок представлены «Коты Эрмитажа» и «Яга и книга заклинаний».

Приехать в Пермь на фестиваль планируют режиссеры, актеры, продюсеры, представители киноиндустрии, которые родились или выросли в Перми. Среди них - президент фестиваля Гавриил Гордеев, генеральный продюсер фестиваля – Алена Семерикова-Волкова, исполнительницы главных ролей в сериале «Манюня» Катя Темнова, Карина Каграманян и Карина Мнакацанян, Никита Тарасов, Александр и Арсений Робак, Алексей Лихницкий, Оксана Михеева, Иван Добронравов, Валерия Грабар, Вера Островская, блогер Александра Калмыкова а также Антон Богданов, Николай Наумов, Игорь Ознобихин, Олег Верещагин и другие.

– Мы, как родители, очень часто задаемся вопросом: а что нам посмотреть вместе с детьми? – говорит Гавриил Гордеев. - Мы рады, что в программе фестиваля «Медвежонок» представлены как самые лучшие детские и семейные картины, сериалы и мультфильмы последних лет, так и премьерные показы больших и ожидаемых картин, которые только готовятся ко встрече со зрителями. Эти художественные произведения объединяют у экранов всю семью.

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