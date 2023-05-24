Рекорд для конца мая был установлен в 1952 году, тогда воздух прогрелся до +34 градусов

В Пермский край пришло настоящее лето. Вот уже вторую неделю столбик термометра показывает далеко за +20, а с начала этой недели температура воздуха уверенно подбирается к +30. И соскучившиеся по жарким и солнечным денькам пермяки во всю купаются и загорают. Как долго мы будем купаться в лучах палящего солнца, и ждать ли нам новых температурных рекордов? Об этом мы спросили доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова.

- В принципе по-настоящему жаркий период только начинается и сегодня первый день, когда на юге Пермского края температура воздуха может достичь +30 градусов, - говорит Шихов. - И в ближайшие дни зона с плюсовой температурой будет расширяться. Судя по всему, температурный максимум на это неделе ожидается в пятницу, 26 мая, или же в субботу, 27 мая, в Перми столбик термометра может подняться +30...+31 градуса.

Однако небольшое похолодание все же случиться. С Европейской части России на Урал медленно, но верно движется холодный фронт. Пока неясно, на сколько он приблизится к нашему региону, но если это произойдет, то в воскресенье, 29 мая, на север края накроют дожди с грозами и шквалистым ветром со скоростью до 20 метров в секунду. При этом на востоке края будет жара. Что касается Перми, скорее всего, в воскресенье и понедельник, температура воздуха опустится до +18...+20 градусов. А уже со вторника к нам должна вернуться жара.

- Согласно среднесрочным прогнозам, нас ждет более мощный, чем сейчас, тропический вынос с Казахстана, - продолжает Андрей Шихов. - Возможно, на следующей неделе мы увидим запредельно высокую для конца мая температуру в 33-34 градуса.

Кстати, рекорд для конца мая был установлен в 1952 году, тогда воздух прогрелся до +34 градусов. Пока, по словам Шихова, вероятность нового температурного рекорда меньше 50 процентов, но она есть.

- При этом жаркий конец мая уже не такое необычное событие для нашего региона. Вспомните конец мая 2007, 2005 и 20016 годов, тогда в третьей декаде месяца тоже наблюдалась 30-градусная жара, - заключил Шихов.

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