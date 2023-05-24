Сиреневая аллея - в подарок любимому городу!

"СК"Согласие" посадили сиреневую аллею на Тихом Компросе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

До дня рождения Перми остаются считаные дни. В этом году наш город - юбиляр, ему исполняется 300 лет. В честь этой торжественной даты «Комсомольская правда» совместно с Прикамским филиалом страховой компании «Согласие» сделали подарок, который украсит любимый город и будет радовать его жителей и гостей.

На Тихом Компросе, на улицах между Павла Соловьева и Юрия Смирнова, появилась сиреневая аллея из 25 новых деревьев.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Посадить аллею - давняя мечта всей нашей компании, - говорит Наталья Пищальникова, директор Прикамского филиала страховой компании «Согласие». - В этом году нам исполняется 30 лет, а нашему замечательному городу - 300 лет, и эта сиреневая аллея станет для каждого из нас памятным местом. Для нас это значимое событие, так как мы в очередной раз доказываем, что все, о чем мы мечтаем, мы обязательно доводим до результата.

Инициативу «КП» и наших партнеров пермяки поддержали с большой радостью.

- Обожаю сирень, ее аромат, представляю, как здесь будет красиво, когда она зацветет, - говорит Наталья Ильинична, которая прогуливалась по аллее. - Это замечательно, что вы делаете. Наш Комсомольский проспект и город в целом станут еще красивее.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Солнечная и теплая погода только добавляла позитивного настроения сотрудникам компании «Согласие». Все дружно взялись за дело. Опустили саженцы в заранее выкопанные лунки, засыпали корни питательным грунтом, утрамбовали, а потом обильно полили каждое деревце.

Затем участники привязали к каждому кустарнику оранжевую ленточку - как символ воплощения новой мечты. Ведь одна из них - посадить свою аллею - уже исполнилась.

Когда все работы по посадке кустов были завершены, осталось установить памятную табличку. Пока молодые саженцы только набирают зелень, но уже на следующий год город увидит цветущий благоухающий сад, высаженный с любовью к его жителям.

- Я с удовольствием поздравляю Пермь и нашу компанию с предстоящим юбилеем, - говорит Наталья Пищальникова. - В День пионерии мы первыми приняли участие в проекте «Комсомольской правды» «Сиреневые истории». У нашего города еще все впереди, будем делать все возможное, чтобы сделать его еще лучше. Мы любим рассуждать о том, как было бы здорово, если бы… и много разного в итоге. Но главное - это не бояться и делать, тогда результат будет очевиден всем.