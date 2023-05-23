В Перми открыли Центр для детей с расстройствами аутистического спектра

Специалисты Центра РАС будут работать по уникальным методикам. Фото: Минздрав.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 1 % детей, появляющихся сейчас на свет, имеют расстройство аутистического спектра. Это серьезное нарушение, которое проявляется в нарушении коммуникации, социального взаимодействия, ограниченных интересах и стереотипном поведении.

Специалисты говорят, что чем раньше нарушение будет выявлено у ребенка, тем лучше для проведения реабилитации и получения хороших результатов.

Чем раньше нарушение будет выявлено у ребенка, тем лучше для проведения реабилитации. Фото: Минздрав.

В масштабах Пермского края деток с подобными диагнозами, увы, немало. 18 мая на базе детской поликлиники №6 для них было открыто единственное в крае лечебное отделение для детей с расстройствами аутистического спектра (Центр РАС). Ежегодно лечение здесь будут проходить около трех тысяч детей.

На проведение капитального ремонта в новом Центре РАС было выделено свыше 18,8 млн. рублей из краевого бюджета. Для работы с маленькими пациентами было закуплено новое медицинское оборудование и установлены специальные обучающие комплексы: кинезиокомплекс «Сова-нянька», интерактивный комплекс «Стол логопеда «Антошка», интерактивный комплекс «Стол психолога».

Дети с расстройствами аутистического спектра требуют особого внимания и ухода. Фото: Минздрав.

- Сфера здравоохранения – одна из важнейших для развития региона и повышения качества жизни населения, - объясняют в региональном Министерстве здравоохранения. - В Пермском крае реализуется целый ряд программ, направленных на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, ведь каждый житель региона должен иметь равный доступ к медицинской помощи.

Специалисты Центра РАС будут работать по уникальным методикам. Маленьких пациентов здесь будут не только обследовать и наблюдать, детишки смогут заниматься лечебной физкультурой и телесными практиками на тренажерах.

В Центре детишки смогут заниматься лечебной физкультурой и телесными практиками на тренажерах. Фото: Минздрав.

При необходимости им будет проводиться логопедическая коррекция, и будут назначаться лекарственные препараты. Также квалифицированные консультации по воспитанию детей с расстройством аутистического спектра в Центре РАС смогут получить и родители.

- Для нас это очень интересный проект, - объясняет министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Это особые дети, которые требуют особого внимания и ухода, и в Центре РАС будет проводиться их комплексное обследование, диагностика и лечение. С детьми будут работать психологи, психиатры, неврологи, педиатры, также детям будет предоставлен полный комплекс реабилитационной помощи. Уверена, он будет очень востребован определенной группой пациентов, и быстро покажет свою эффективность.

Также во время открытия Центра РАС прозвучали приветственные слова от Главного Федерального инспектора по Пермскому краю Сергея Половникова, заместителя председателя правительства Пермского края Сергея Никифорова, главного врача ГДКП №6 Елены Сухоруковой и председателя региональной благотворительной организации «Общество помощи аутичным детям» Юлии Карелиной.

- Центр аутизма – это действительно уникальное событие для Пермского края, - рассказал заведующий Центром РАС Артем Насыров. – Здесь собраны самые инновационные методики, которые применимы в доказательной медицине. В центре будет мультидисциплинарый подход: работают логопед, психолог и детский психиатр, все это позволит выявлять расстройства аутистического спектра у детей на ранних этапах. А ведь чем раньше будет поставлен диагноз, тем раньше может начаться реабилитация. А значит, выше успех!