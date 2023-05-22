Презентация книги прошла в Духовно-просветительском центре «Георгиевский дом». Фото: Екатерина Оборина

22 мая в Перми состоялась презентация книги стихов протоиерея Владимира Шамонина «Три года на Дальнем Востоке». На мероприятии присутствовали представители духовенства, общественных организаций, учреждений образования и культуры. Также были те, чьими трудами и стараниями стихи протоирея получили вторую жизнь.

Как появился поэтический сборник

Эти стихи Владимир Шамонин написал в период его заключения в Дальневосточном исправительно-трудовом лагере. В стихотворной форме он передает все, что ему и другим узникам Дальлага пришлось пережить. Автор сохранил для потомков свои впечатления, сцены лагерного быта, а также образы людей того времени. Произведение позволяет погрузиться в суть событий, происходивших в нашей стране в тридцатые годы прошлого века.

На протяжении долгих лет стихи хранились добрыми людьми. Один их них – настоятель Свято-Духовской церкви села Заспалово Кунгурского района протоиерей Валентин Другов. Он до самой кончины, хранил творческое наследие своего духовного наставника и старшего товарища по вере. Судьба свела известного в Ленинграде священника Шамонина и молодого фронтовика Другова в 1947 году. И вот, стихи дожили до наших дней.

Фото: Екатерина Оборина

История рождения книги

Однажды в приёмной уполномоченного по правам человека в Пермском крае Павла Микова была оставлена амбарная пожелтевшая от времени книга. На страницах каллиграфическим почерком были написаны стихи. Рукопись принесла Татьяна Лысковцева – хранительница поэтического наследия Владимира Шамонина.

– Сначала бегло просмотрев, а потом прочитав отдельные стихотворения, решил для себя, что такие стихи должны быть опубликованы, - вспоминает теперь уже бывший омбудсмен Павел Миков. – Совместно с пермским журналистом и краеведом Вячеславом Дегтярниковым создали редакционную коллегию по подготовке рукописи к изданию. Позже присоединились кандидат исторических наук Михаил Нечаев и филолог Мария Дорофеева.

14 октября 2022 года, в День Покрова Пресвятой Богородицы, Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий благословил редколлегию на ратный труд.

Книга вышла в люди

В 2023 году книга напечатана – опубликован текст поэмы «Три года на Дальнем Востоке». Книга вышла благодаря добрым православным пермякам, которые пожертвовали на ее издание. В полном объеме это произведение публикуется впервые. Сейчас книгу уже читают в Благовещенске, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, а впервые презентация прошла в Кунгуре.

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