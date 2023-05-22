В Перми для выпускников школ прозвенели последние звонки

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 22 мая, для выпускников 9-х и 11-х классов во всех школах Перми проходят последние звонки. Это очень важный день для ребят и их родителей. Выпускники заканчивают учебу и вступают в большую, интересную, взрослую жизнь.

По данным мэрии Перми, всего в этом году пермские школы окончат более 10 тысяч девятиклассников и около 5 тысяч одиннадцатиклассников.

С утра для выпускников прошли торжественные линейки, посвященные окончанию школы. В городе царит праздничная атмосфера, ребята гуляют на эспланаде возле фонтанов, на набережной Камы и катаются на аттракционах в парке Горького. Кто-то радуется, что наконец закончился учебный год, и рвет школьные тетради. А кто-то немного грустит.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО