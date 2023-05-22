Мама пропавшей в Перми 13-летней девочки рассказала подробности исчезновения

Фото: архив "КП"

Мы уже писали о том, что волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" объявили в розыск 13-летнюю девочку. Поисковики сообщали, что школьница пропала 20 мая, однако обстоятельства исчезновения не раскрывали. Позже в СМИ появилась информация, что девочка приехала из Казани в Пермь в гости к отчиму и исчезла. Однако мама не подтвердила информацию про неродного отца.

- Про отчима это все неправда. Отчим живет в Казани со мной и сейчас находится в командировке в другом городе. Моя дочь приехала в Пермь в гости к бабушке. 20 мая она ушла из дома и пропала. Телефона у нее нет, только планшет, но его она оставила дома, - рассказала корреспонденту "КП-Пермь" мама пропавшей девочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Арины, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.