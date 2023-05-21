Фотограф «Комсомолки» посмотрел, как прошла в Перми «Ночь музеев-2023»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ночь музеев» в Перми началась задолго до сумерек. Уже в 13 часов по улицам города прошел парад ретроавтомобилей. Изделия советского автопрома прокатились по Мотовилихе, затем выехали на улицу Ленина и по Комсомольскому проспекту добрались до ДК Солдатова, где на полчаса открылась уличная экспозиция ретромашин.

Тем временем в «Ретро-гараже» проходили экскурсии, на которых можно было посмотреть на советские автомобили и даже посидеть в них.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А Музей современного искусства PERMM в «Ночь музеев» отметил свой 14-й день рождения. Большой программой под слоганом «Ничего сложного» с художественными мастерскими, экскурсиями и лекциями об авангардном искусстве завершилась масштабная персональная выставка Андрея Красулина.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В музее пермских древностей дети с удовольствием раскрашивали мамонтов и тираннозавров. А настоящие скелеты доисторических животных, подсвеченные разноцветными огнями, выглядели особенно таинственно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Посетители Пермской галереи побывали на авторских экскурсиях и познакомились с историей Кафедрального собора, в котором музей находится более 90 лет. Но сотрудники галереи надеются, что на следующую «Ночь музеев» они пригласят гостей уже в новое здание.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дом Мешкова встретил гостей живой музыкой

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО