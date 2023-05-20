Цифровые сервисы помогут развивать внутренний туризм

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В Перми на площадке Digital-Port в течение трех дней проходил первый Форум гостеприимства России. С этого мероприятия открылся цикл флагманских событий, посвященных 300-летнему юбилею города.

Участие в форуме приняли более 1000 человек со всей страны. В деловую программу вошло сто мероприятий - пленарные сессии, дискуссии и дебаты, лекции и круглые столы с участием первых лиц страны и лидеров индустрии гостеприимства.

Всех участников поздравил первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что благодаря проекту «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» было реализовано множество идей в области развития туристического потенциала страны, в частности, молодежный кэшбек, которым уже воспользовались сотни тысяч людей по всей стране этой возможностью.

- Здесь собрались очень неравнодушные, яркие, талантливые и творческие люди. Других на финале «Мастеров гостеприимства» просто не может быть. Люди, которые выбрали своим призванием дарить радость другим, могут быть только очень неравнодушными и творческими. Ведь туризм – это про эмоции, про передачу своей любви к родной земле, способность делиться радостью. У вас это здорово получается, – отметил Сергей Кириенко.

Заместитель главы правительства Пермского края Алексей Черников заметил, что форум стал самым ожидаемым туристическим событием года.

- Появление новых гостиниц, маршрутов, туроператоров делает регионы заметнее, повышает инвестиционную привлекательность. Пермский край - в лидерах среди регионов по количеству привлеченных средств из федерального бюджета на развитие туризма. В 2022 году мы привлекли 640 миллионов рублей из федерального бюджета и внебюджетных источников. Это в пять раз больше, чем объем средств краевого бюджета, что, несомненно, повлияло на рост турпотока. За прошлый год Пермский край принял 818,5 тысяч туристов, что является рекордным показателем для региона, – подчеркнул Алексей Черников.

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Эксперты деловой программы Форума отметили, что качественное развитие туриндустрии требует не только создания инфраструктуры, экскурсионных маршрутов и новых мест притяжения, но и внедрения цифровых-сервисов и кросс-региональных проектов.

- Туризм выделен в отдельное направление, над которым работают не только отраслевые специалисты, бизнес и органы власти, он стал еще и одним из ключевых направлений работы ИТ-индустрии, - считает федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» фракции «Единая Россия», депутат Госдумы РФ от Пермского края Антон Немкин. - Российские ИТ-компании уже разработали множество цифровых продуктов для построения «Умных городов», информационных платформ для выстраивания логистики путешествия, бронирования отелей, планирования посещения культурно-исторических объектов и решения других задач. Однако, чем больше мы развиваем туриндустрию, чем лучше становится инфраструктура гостеприимства в наших регионах, тем больше появляется новых идей и проектов, которые могут подхватить и поддержать наши айтишники. Первый Форум гостеприимства России создал прекрасные условия для того, чтобы комплексно увидеть, что сделано в этой сфере, и оценить, какие проекты могут понадобиться уже в ближайшем будущем и какой успешный опыт регионов можно масштабироватьна всю страну, а в каких направлениях имеет смысл запускать кросс-региональные и кросс-структурные проекты, чтобы добиться большего эффекта.