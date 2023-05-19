В Перми начались гастроли одного из лучших столичных театров

В фойе ДК имени Солдатова работает выставка фотографий, посвященная 90-летию основателя театра – Петра Фоменко. Фото: Виталий КОКШАРОВ

«Мы, актеры, только тени,

Не браните представленье -

Это просто сновиденье».

Спектаклем «Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира в Перми открылись большие гастроли одного из самых известных театров Москвы - «Мастерской Петра Фоменко». Они проходят в рамках проекта «Лучшие театры России - юбилею города!».

Спектакли - как в Москве

Как рассказал директор театра Андрей Воробьев, Пермь - единственный город, кроме Санкт-Петербурга, в который «фоменки» привозят сразу шесть спектаклей. И это одни из самых длительных гастролей за всю 30-летнюю историю театра.

- Администрацией Перми нам было сделано интересное приглашение, - улыбается Андрей Воробьев. - И мы представили практически наш творческий отчет, привезли самых любимых «детей», потому что мы уже хорошо знаем искушенного пермского зрителя, который отлично ориентируется в театре. В первую очередь, это, конечно, русская и зарубежная классика. Этим спектаклям по многу лет, они выдержали испытание временем. Например, «Волки и овцы» были поставлены Петром Наумовичем Фоменко за год до официального основания театра, и этот спектакль все еще идет почти в том же актерском составе.

Причем, по словам заместителя главы Перми Алексея Грибанова, все спектакли в Перми будут показаны точно в таком же виде, как в Москве.

- Театр очень профессионально подошел к этим гастролям, - отметил Алексей Грибанов. - В Пермь прибыли три фуры с оборудованием, приехали осветители, звукорежиссеры. Мы увидим все точно так же, как в Москве. Очень важно, что проект помогает нам показывать пермякам постановки действительно лучших театров страны. Мы планируем реализовывать проект «Лучшие театры России - юбилею города!» и после празднования 300-летия, потому что он очень важен для нашего города.

Шесть любимых «детей»

Как уже было сказано, первым спектаклем, которые увидели пермяки, стал «Сон в летнюю ночь» (16+), ставший в 2016 году лауреатом премии «Золотая маска». Эту шекспировскую комедию поставил ученик Петра Фоменко Иван Поповски. На сцене мы видим действительно игру - актеры будто играют в театр, увлекая за собой зрителей в волшебную сказку.Для постановки режиссер выбрал непривычный для российской публики перевод, созданный Осием Сорокой.

- Его текст более рубленый, более жесткий, чем привычные строки Щепкиной-Куприной, - рассказал ведущий актер театра Карэн Бадалов. - Но он наиболее приближен к шекспировскому первоисточнику. Этот перевод сложнее учить, но на нем интереснее думать.

Следующей постановкой стали «Египетские ночи» (18+), созданные по четырем произведениям Александра Пушкина и фрагментам из одноименной поэмы Валерия Брюсова. Этот спектакль был поставлен основателем театра Петром Фоменко, а затем был восстановлен в 2018 году.

Ну а впереди у пермских зрителей есть возможность увидеть еще четыре спектакля. 19 мая на сцене ДК Солдатова состоится показ легендарного спектакля «Война и мир. Начало романа» (12+), номинанта премии «Золотая маска» в трех номинациях, поставленного Петром Фоменко по первому тому романа Льва Толстого.

21 мая будет показана гротескная комедия по пьесе Александра Островского «Волки и овцы» (12+). 23 мая публику ожидает постановка Кирилла Пирогова по «Чайке» (16+) Антона Чехова. И в завершение гастролей театр вновь обращается ко Льву Толстому, представив сценическую композицию «Семейное счастье» (12+).

- Приходите посмотреть, как бережно, очень рачительно, с нежностью и любовью можно обходиться с нашей классикой, в то время, когда сегодня очень многие почему-то пытаются найти новые формы работы, не всегда полезные для того, чтобы сохранять богатые культурные традиции нашей страны и всего мира, - приглашает пермяков Андрей Воробьев.

- Проект «Лучшие театры России - юбилею города!» существует не первый год, - напомнил руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Василий Головин. - И он развивается очень успешно. В Пермь привозят свои спектакли действительно лучшие театры. Достаточно отметить, что даже москвичи специально приезжают в наш город, чтобы побывать на тех спектаклях, на которые не могут попасть в столице. Тем более что и цены на билеты в Перми более доступные.

ВАЖНО!

Проект «Лучшие театры России - юбилею города!» реализуется администрацией Перми с 2021 года. В рамках проекта в Пермь приезжали театр «Балет Бориса Эйфмана» из Санкт-Петербурга, московские Государственный академический театр им. Евгения Вахтангова и театр «У Никитских ворот» под руководством Народного артиста России Марка Розовского.